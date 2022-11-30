В Одессе горсовет поддержал демонтаж памятников Екатерине II и Суворову
Одесский городской совет в среду, 30 ноября, проголосовал за демонтаж памятников Екатерине II и Суворову большинством голосов.
Об этом сообщают местные СМИ и депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
Сообщается, что на голосовании по этому вопросу в сессионном зале присутствовало 44 депутата, 43 из которых поддержали демонтаж памятника Екатерине II (97% поддержки). Еще один человек – не проголосовал.
Отдельным голосованием было принято решение демонтировать памятник полководцу Александру Суворову.
Позднее Думская сообщила, что 43 депутата проголосовали за то, чтобы памятники Катерине II и Суворову временно перенесли в Одесский худмузей.
Отметим, что до этого мэр Одессы Геннадий Труханов выступал против сноса памятника Екатерине II, однако это вызвало скандал в обществе.
Жители Одессы проголосовали за демонтаж памятника Екатерине II на платформе Социально активный гражданин.
Кроме того, активисты “украсили” памятник российской императрице, которая во времена своего правления занималась русификацией Украины, колпаком палача и веревкой, которую вложили в ее руку.
Фото: Алексей Гончаренко