В Одессе горсовет поддержал демонтаж памятников Екатерине II и Суворову

Ноябрь, 30 в 12:44

Одесский городской совет в среду, 30 ноября, проголосовал за демонтаж памятников Екатерине II и Суворову большинством голосов.

Об этом сообщают местные СМИ и депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Сообщается, что на голосовании по этому вопросу в сессионном зале присутствовало 44 депутата, 43 из которых поддержали демонтаж памятника Екатерине II (97% поддержки). Еще один человек – не проголосовал.

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Отдельным голосованием было принято решение демонтировать памятник полководцу Александру Суворову.

Позднее Думская сообщила, что 43 депутата проголосовали за то, чтобы памятники Катерине II и Суворову временно перенесли в Одесский худмузей.

Отметим, что до этого мэр Одессы Геннадий Труханов выступал против сноса памятника Екатерине II, однако это вызвало скандал в обществе.

Жители Одессы проголосовали за демонтаж памятника Екатерине II на платформе Социально активный гражданин.

Кроме того, активисты “украсили” памятник российской императрице, которая во времена своего правления занималась русификацией Украины, колпаком палача и веревкой, которую вложили в ее руку.

Фото: Алексей Гончаренко