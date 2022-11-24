Шаг за шагом: Одесский исполком поддержал демонтаж и перенос памятника Екатерине II
Исполнительный комитет Одесского городского совета со второй попытки поддержал демонтаж и перенос памятника российской царице Екатерине II.
Как сообщает Думская, за соответствующее решение проголосовали десять членов исполкома.
— На заседании исполнительного комитета Одесского городского совета членами исполкома поддержан проект решения о демонтаже и переносе памятника “Основателям Одессы”, — сообщила пресс-служба горсовета города.
В то же время решение пока не является окончательным. Теперь этот вопрос будет вынесен на сессию городского совета, которая запланирована на 30 ноября.
Утром исполком не смог принять решение о памятнике, поскольку два депутата воздержались. По словам городского головы Одессы Геннадия Труханова, они ошибочно считали, что это решение уже включено в повестку дня, и поэтому не голосовали.
Труханов сказал, что эти депутаты попросили переголосовать и к вечеру было назначено еще одно заседание.
В то же время во время утреннего заседания члены исполкома согласовали перенос в музей памятника российскому князю Александру Суворову.
Памятник, центральной фигурой которого является Екатерина II, был установлен в Одессе в 2007 году во время комплексной реставрации Екатеринской площади. Оригинальный памятник был демонтирован в 1925 году.
Кроме Екатерины II в композицию памятника входят небольшие статуи Потемкина, Зубова, Дерибаса и де Воллана. Из-за этого монумента в Одессе неоднократно возникали скандалы, поскольку часть горожан требовала его демонтажа.
Предварительно, на месте памятника со статуей Екатерины II должен быть установлен фонтан, как это было до конца XIX века.
В начале ноября памятник Екатерине II в Одессе обнесли ограждением в процессе подготовки к демонтажу композиции. Ранее большинство одесситов поддержали идею демонтажа памятника российской царице с Екатерининской площади.