Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

В Одесі міськрада підтримала демонтаж пам’ятників Катерині II і Суворову

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
В Одесі міськрада підтримала демонтаж пам’ятників Катерині II і Суворову

Одеська міська рада у середу, 30 листопада, проголосувала за демонтаж пам’ятників Катерині II та Суворову більшістю голосів. 

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.

Повідомляється, що на голосуванні з цього питання у сесійній залі були присутні 44 депутати, 43 з яких підтримали демонтаж пам’ятника Катерині II (97% підтримки). Ще одна людина – не проголосувала.

Зараз дивляться

Окремим голосуванням ухвалили рішення демонтувати пам’ятник полководцю Олександру Суворову. 

Пізніше Думська повідомила, що 43 депутати проголосували за те, щоб пам’ятники Катерині II та Суворову тимчасово перенесли до Одеського худмузею.

Зазначимо, що до цього мер Одеси Геннадій Труханов виступав проти знесення пам’ятника Катерині ІІ, однак це викликало скандал у суспільстві.

Жителі Одеси проголосували за демонтаж пам’ятника Катерині II на платформі Соціально активний громадянин. 

Крім того, активісти “прикрасили” пам’ятник російській імператриці, яка за часів свого правління займалась русифікацією України, ковпаком ката та мотузкою, яку вклали в її руку.

Читайте
Крок за кроком: Одеський виконком підтримав демонтаж та перенесення пам’ятника Катерині II

Фото: Олексій Гончаренко

Джерело: Думская
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка