В Одесі міськрада підтримала демонтаж пам’ятників Катерині II і Суворову

Листопад, 30 в 12:44

Одеська міська рада у середу, 30 листопада, проголосувала за демонтаж пам’ятників Катерині II та Суворову більшістю голосів.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.

Повідомляється, що на голосуванні з цього питання у сесійній залі були присутні 44 депутати, 43 з яких підтримали демонтаж пам’ятника Катерині II (97% підтримки). Ще одна людина – не проголосувала.

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Окремим голосуванням ухвалили рішення демонтувати пам’ятник полководцю Олександру Суворову.

Пізніше Думська повідомила, що 43 депутати проголосували за те, щоб пам’ятники Катерині II та Суворову тимчасово перенесли до Одеського худмузею.

Зазначимо, що до цього мер Одеси Геннадій Труханов виступав проти знесення пам’ятника Катерині ІІ, однак це викликало скандал у суспільстві.

Жителі Одеси проголосували за демонтаж пам’ятника Катерині II на платформі Соціально активний громадянин.

Крім того, активісти “прикрасили” пам’ятник російській імператриці, яка за часів свого правління займалась русифікацією України, ковпаком ката та мотузкою, яку вклали в її руку.

Фото: Олексій Гончаренко