Декабрь, 01 в 22:05

Американский президент Джо Байден готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, но при условиях, что тот готов показать заинтересованность к прекращению войны в Украине.

Об этом президент США заявил на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

— Есть один способ закончить эту войну разумным путем — Путин должен вывести войска из Украины. Похоже, он не собирается этого делать… У меня нет планов в ближайшее время связываться с Путиным… Но я готов поговорить с ним, если у него есть заинтересованность в прекращении войны. Пока он этого не сделал, — сказал Джо Байден.

Американский лидер подчеркнул, что его контакты с Владимиром Путиным возможны лишь при консультациях с НАТО.

Сейчас смотрят

— Я считаю это абсолютно важным, мы должны поддержать украинский народ. Мысль о том, что Путин когда-нибудь победит Украину, не поддается пониманию, — сказал он.

Американский лидер повторил, что Путин просчитался во всем, в чем только мог.

Джо Байден также заявил о своем намерении привлечь Россию к ответственности за вторжение в Украину.

— Президент Макрон и я решили, что будем продолжать совместную работу, чтобы привлечь Россию к ответственности за свои действия и смягчить глобальные последствия путинской войны для остального мира, — сказал он.

При этом президент Байден добавил, что Соединенные Штаты, Франция и другие союзники продолжат решительно противостоять военной агрессии России в Украине.