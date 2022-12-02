Грудень, 01 в 22:05

Американський президент Джо Байден готовий до переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, але за умов, що той готовий показати зацікавленість до припинення війни в Україні.

Про це президент США заявив на спільній пресконференції з французьким колегою Еммануелем Макроном.

– Є один спосіб закінчити цю війну розумним шляхом – Путін повинен вивести війська з України. Схоже, він не збирається цього робити… У мене немає планів найближчим часом зв’язуватися з Путіним… Але я готовий поговорити з ним, якщо у нього є зацікавленість у припиненні війни. Поки що він цього не зробив, – сказав Джо Байден.

Американський лідер наголосив, що його контакти з Володимиром Путіним можливі лише за умови консультацій із НАТО.

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– Я вважаю це абсолютно важливим, ми повинні підтримати український народ. Думка про те, що Путін коли-небудь переможе Україну, не піддається розумінню, – сказав він.

Американський лідер повторив, що Путін прорахувався в усьому, у чому тільки міг.

Джо Байден також заявив про свій намір притягнути Росію до відповідальності за вторгнення в Україну.

– Президент Макрон і я вирішили, що продовжуватимемо спільну роботу, щоб притягнути Росію до відповідальності за свої дії та пом’якшити глобальні наслідки путінської війни для решти світу, – сказав він.

Водночас президент Байден додав, що Сполучені Штати, Франція та інші союзники продовжать рішуче протистояти військовій агресії Росії в Україні.