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Факти / Україна

Джанкой перетворився на найбільшу військову базу РФ у Криму – розвідка

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Крим, Севастополь
Фото: Depositphotos

Джанкой та прилеглі райони фактично перетворились на найбільшу військову базу РФ на території Криму.

Про це на брифінгу щодо ситуації на фронті російсько-української війни повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

– Противник утримує на півночі окупованого Криму резерви для посилення своїх угруповань військ. Місто Джанкой та прилеглі до нього райони фактично перетворились на найбільшу військову базу на тимчасово окупованій території Криму, звідки здійснюється передислокація російських окупаційних військ та озброєння, військової техніки ЗС РФ, – зазначив Громов.

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За даними розвідки, в польовому парку військової техніки в районі населеного пункту Медведівка знаходиться близько 750 одиниць озброєння та військової техніки.

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– Противник продовжує здійснювати контроль надводної та повітряної обстановки в акваторії Чорного та Азовського морів. Водночас посилює заходи безпеки корабельного складу. У Севастопольській бухті встановлено додаткові загородження, – повідомив Громов.

Джерело: УНІАН
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