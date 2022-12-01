Оставили людей без света: РФ утром обстреляла Херсон
Утром 1 декабря в Херсоне снова раздаются взрывы.
О громких звуках с места событий сообщают местные жители.
Обновлено в 10:35.
– Утро началось с вражеских обстрелов – из-за рашистов херсонцы снова без света, – прокомментировал ситуацию в областном центре руководитель областной военной администрации Ярослав Янушевич.
Энергетики сразу приступили к работе.
– Эти люди не останавливаются, когда летят российские снаряды – они борются с тьмой, – отзывается о работниках облэнерго Ярослав Янушевич.
Напомним, что в ночь на 1 декабря российские войска обстреляли из артиллерии Херсон.
Люди насчитали не менее шести взрывов.
Известно, что от вражеских снарядов вспыхнул жилой дом, три автомобиля рядом, а в здании напротив взрывной волной выбило окна.
После этого в электросетях областного центра исчезло напряжение. Херсоноблэнерго уже работает над устранением проблемы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 281-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Ярослав Янушевич
Фото: Ярослав Янушевич