Декабрь, 01 в 10:35

Утром 1 декабря в Херсоне снова раздаются взрывы.

О громких звуках с места событий сообщают местные жители.

Обновлено в 10:35.

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– Утро началось с вражеских обстрелов – из-за рашистов херсонцы снова без света, – прокомментировал ситуацию в областном центре руководитель областной военной администрации Ярослав Янушевич.

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Энергетики сразу приступили к работе.

– Эти люди не останавливаются, когда летят российские снаряды – они борются с тьмой, – отзывается о работниках облэнерго Ярослав Янушевич.

Напомним, что в ночь на 1 декабря российские войска обстреляли из артиллерии Херсон.

Люди насчитали не менее шести взрывов.

Известно, что от вражеских снарядов вспыхнул жилой дом, три автомобиля рядом, а в здании напротив взрывной волной выбило окна.

После этого в электросетях областного центра исчезло напряжение. Херсоноблэнерго уже работает над устранением проблемы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 281-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ярослав Янушевич

Фото: Ярослав Янушевич