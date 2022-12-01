Декабрь, 01 в 6:10

В ночь на 1 декабря российские войска обстреляли из артиллерии Херсон.

За 20 минут до полуночи местные жители насчитали ориентировочно шесть взрывов.

После этого стало известно, что от вражеских снарядов загорелся жилой дом.

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Также огнем охватило три автомобиля рядом.

В здании напротив взрывной волной выбило окна.

Официальных комментариев и информации о жертвах или пострадавших пока не поступало.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 281-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.