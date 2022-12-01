Грудень, 01 в 10:35

Уранці 1 грудня в Херсоні знову лунають вибухи.

Що чути гучні звуки, з місця події розповідають місцеві жителі.

Оновлено о 10:35.

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– Ранок почався з ворожих обстрілів – через рашистів херсонці знову без світла, – прокоментував ситуацію в обласному центрі керівник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Залишили людей без світла: РФ уранці обстріляла Херсон / 9 фотографий

Енергетики відразу стали до роботи.

– Ці люди не зупиняються, коли летять російські снаряди – вони борються з темрявою, – відгукується про працівників обленерго Ярослав Янушевич.

Нагадаємо, що вночі проти 1 грудня російські війська обстріляли з артилерії Херсон.

Люди нарахували щонайменше шість вибухів.

Відомо, що від ворожих снарядів спалахнув житловий будинок, три автівки поряд, а в будівлі навпроти вибуховою хвилею вибило вікна.

Після цього в електромережах обласного центру зникла напруга. Херсонобленерго вже працює над усуненням проблеми.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 281-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ярослав Янушевич

Фото: Ярослав Янушевич