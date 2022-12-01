Залишили людей без світла: РФ уранці обстріляла Херсон
Уранці 1 грудня в Херсоні знову лунають вибухи.
Що чути гучні звуки, з місця події розповідають місцеві жителі.
Оновлено о 10:35.
– Ранок почався з ворожих обстрілів – через рашистів херсонці знову без світла, – прокоментував ситуацію в обласному центрі керівник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
Енергетики відразу стали до роботи.
– Ці люди не зупиняються, коли летять російські снаряди – вони борються з темрявою, – відгукується про працівників обленерго Ярослав Янушевич.
Нагадаємо, що вночі проти 1 грудня російські війська обстріляли з артилерії Херсон.
Люди нарахували щонайменше шість вибухів.
Відомо, що від ворожих снарядів спалахнув житловий будинок, три автівки поряд, а в будівлі навпроти вибуховою хвилею вибило вікна.
Після цього в електромережах обласного центру зникла напруга. Херсонобленерго вже працює над усуненням проблеми.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 281-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ярослав Янушевич
Фото: Ярослав Янушевич