В Херсоне после ударов РФ исчез свет
Фото: Pixabay
1 декабря в Херсоне исчезло напряжение в электросетях.
Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Ярослав Янушевич.
По словам главы ОВА, произошло это из-за мощных обстрелов города российскими захватчиками.
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– Херсоноблэнерго уже работает над устранением проблемы, – подчеркнул Ярослав Янушевич.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 281-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Ярослав Янушевич