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Факты / Україна

В Херсоне после ударов РФ исчез свет

Татьяна Забожко, редактор ленты
В Херсоне после ударов РФ исчез свет
Фото: Pixabay

1 декабря в Херсоне исчезло напряжение в электросетях.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По словам главы ОВА, произошло это из-за мощных обстрелов города российскими захватчиками.

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– Херсоноблэнерго уже работает над устранением проблемы, – подчеркнул Ярослав Янушевич.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 281-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ярослав Янушевич

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