Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

РФ продолжит ракетные удары для дестабилизации обстановки в Украине

Анастасия Гевко, редактор ленты
Ганна Маляр
Фото: УНИАН

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что РФ будет продолжать наносить ракетные удары по инфраструктуре с целью дестабилизации обстановки в Украине.

Об этом она сказала на брифинге 1 декабря.

– Стратегические цели Кремля по отношению к Украине остались неизменными. Москва сосредоточилась на уничтожении энергетической системы нашего государства путем нанесения массированных ракетных ударов по инфраструктурным объектам. С целью дестабилизации обстановки в Украине РФ будет продолжать наносить ракетные удары и осуществлять наступательные мероприятия на Донецком направлении, – сказала Маляр.

По ее словам, наибольшая активность врага сейчас сохраняется на Бахмутском и Авдеевском направлениях – оккупанты пытаются выйти на админграницу Донецкой области.

Сейчас смотрят

– По другим направлениям Россия сосредотачивается на том, чтобы удержать захваченные территории, – добавила заместитель министра обороны.

Маляр подчеркивает, что враг осуществляет перегруппировку войск, восстанавливает боеспособность отдельных частей и подразделений, а также продолжает формирование новых соединений и частей с привлечением мобилизованного личного состава для дальнейшего их направления в Украину.

В то же время, по ее информации, общественно-политическая обстановка на временно оккупированных территориях продолжает ухудшаться.

В частности, из-за прибытия значительного количества недавно мобилизованных российских военнослужащих.

– Большинство из прибывших оккупантов, находясь в общественных местах и ​​рынках, где они скупают продукты питания, напитки, теплую одежду, в общении с местным населением обращаются дерзко, проявляют грубость и провоцируют стычки, – сообщила Анна Маляр.

Читайте
Удары РФ по инфраструктуре Украины не принесли желаемого эффекта: в разведке Британии объяснили почему

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка