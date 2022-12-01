РФ продолжит ракетные удары для дестабилизации обстановки в Украине

Декабрь, 01 в 16:10

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что РФ будет продолжать наносить ракетные удары по инфраструктуре с целью дестабилизации обстановки в Украине.

Об этом она сказала на брифинге 1 декабря.

– Стратегические цели Кремля по отношению к Украине остались неизменными. Москва сосредоточилась на уничтожении энергетической системы нашего государства путем нанесения массированных ракетных ударов по инфраструктурным объектам. С целью дестабилизации обстановки в Украине РФ будет продолжать наносить ракетные удары и осуществлять наступательные мероприятия на Донецком направлении, – сказала Маляр.

По ее словам, наибольшая активность врага сейчас сохраняется на Бахмутском и Авдеевском направлениях – оккупанты пытаются выйти на админграницу Донецкой области.

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– По другим направлениям Россия сосредотачивается на том, чтобы удержать захваченные территории, – добавила заместитель министра обороны.

Маляр подчеркивает, что враг осуществляет перегруппировку войск, восстанавливает боеспособность отдельных частей и подразделений, а также продолжает формирование новых соединений и частей с привлечением мобилизованного личного состава для дальнейшего их направления в Украину.

В то же время, по ее информации, общественно-политическая обстановка на временно оккупированных территориях продолжает ухудшаться.

В частности, из-за прибытия значительного количества недавно мобилизованных российских военнослужащих.