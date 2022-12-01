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Факты / Україна

Удары РФ по инфраструктуре Украины не принесли желаемого эффекта: в разведке Британии объяснили почему

Валентина Летяк, редактор ленты
Требует проверки
ракети
Фото: Depositphotos

Удары России приводят к дефициту электроэнергии в Украине, однако их эффективность как стратегии, вероятно, притупилась, поскольку страна-агрессор использовала большую часть своих ракет, считают в разведке Минобороны Великобритании.

По данным британской разведки, уничтожение гражданской инфраструктуры было прописано в российской военной доктрине еще несколько лет назад.

— Учитывая то, что Украина успешно мобилизовалась на протяжении последних девяти месяцев, материальный и психологический эффект от этих атак, вероятно, меньше, чем если бы эти удары были нанесены на начальном этапе войны, – говорят эксперты.

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