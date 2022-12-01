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Факти / Україна

РФ продовжить ракетні удари задля дестабілізації обстановки в Україні – Маляр

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Ганна Маляр
Фото: УНІАН

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що РФ продовжуватиме завдавати ракетних ударів по інфраструктурі з метою дестабілізації обстановки в Україні.

Про це вона сказала під час брифінгу 1 грудня.

– Стратегічні цілі Кремля щодо України залишилися незмінними. Москва зосередилася на знищенні енергетичної системи нашої держави шляхом завдання масованих ракетних ударів по інфраструктурних об’єктах. З метою дестабілізації обстановки в Україні РФ продовжуватиме завдавати ракетних ударів і здійснюватиме наступальні заходи на Донецькому напрямку, – сказала Маляр.

За її словами, найбільша активність ворога зараз зберігається на Бахмутському й Авдіївському напрямках – окупанти намагаються вийти на адмінкордон Донецької області.

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– На інших напрямках Росія зосереджується на тому, щоб утримати захоплені території, – додала заступниця міністра оборони.

Маляр підкреслює, що ворог здійснює перегрупування військ, відновлює боєздатність окремих частин та підрозділів, а також продовжує формування нових з’єднань і частин із залученням мобілізованого особового складу для подальшого їх направлення в Україну.

Водночас, за її інформацією, суспільно-політична обстановка на тимчасово окупованих територіях продовжує погіршуватись.

Зокрема – через прибуття значної кількості нещодавно мобілізованих російських військовослужбовців.

– Більшість із прибулих окупантів, перебуваючи у громадських місцях і ринках, де вони скуповують продукти харчування, напої, теплий одяг, у спілкуванні з місцевим населенням поводяться зухвало, проявляють грубість та провокують сутички, – повідомила Ганна Маляр.

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