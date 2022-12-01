РФ продовжить ракетні удари задля дестабілізації обстановки в Україні – Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що РФ продовжуватиме завдавати ракетних ударів по інфраструктурі з метою дестабілізації обстановки в Україні.
Про це вона сказала під час брифінгу 1 грудня.
– Стратегічні цілі Кремля щодо України залишилися незмінними. Москва зосередилася на знищенні енергетичної системи нашої держави шляхом завдання масованих ракетних ударів по інфраструктурних об’єктах. З метою дестабілізації обстановки в Україні РФ продовжуватиме завдавати ракетних ударів і здійснюватиме наступальні заходи на Донецькому напрямку, – сказала Маляр.
За її словами, найбільша активність ворога зараз зберігається на Бахмутському й Авдіївському напрямках – окупанти намагаються вийти на адмінкордон Донецької області.
– На інших напрямках Росія зосереджується на тому, щоб утримати захоплені території, – додала заступниця міністра оборони.
Маляр підкреслює, що ворог здійснює перегрупування військ, відновлює боєздатність окремих частин та підрозділів, а також продовжує формування нових з’єднань і частин із залученням мобілізованого особового складу для подальшого їх направлення в Україну.
Водночас, за її інформацією, суспільно-політична обстановка на тимчасово окупованих територіях продовжує погіршуватись.
Зокрема – через прибуття значної кількості нещодавно мобілізованих російських військовослужбовців.
– Більшість із прибулих окупантів, перебуваючи у громадських місцях і ринках, де вони скуповують продукти харчування, напої, теплий одяг, у спілкуванні з місцевим населенням поводяться зухвало, проявляють грубість та провокують сутички, – повідомила Ганна Маляр.