Декабрь, 01 в 14:35

Арестованную яхту, принадлежащую семье кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука, обыскало Украинское агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Она пришвартована в хорватском городе Трогир. Теперь, после обыска, АРМА сможет продать ее на торгах.

Отметим, что 92-метровая яхта Royal Romance – одна из самых больших в мире. В момент выпуска, по информации открытых источников, она стоила около 8 млрд гривен.

Сейчас смотрят

Высота яхты – 29 метров, она имеет шесть этажей и два лифта. На яхте четыре палубы, кинотеатр, бассейн, спортзал, SPA-зона и косметологический кабинет. Также там около 50 комнат разного назначения.

Ранее хорватское издание Jutarnji List писало, что в середине ноября яхту обыскивали также агенты ФБР. Информацию подтвердил судья и спикер окружного суда Сплита Динко Мешин.

Ордер на обыск выдан по запросу Министерства юстиции США.

Производство является тайным, поэтому судья Меншин не смог сообщить детали, кроме той, что в ордере указано имя олигарха Медведева и его жены Оксаны Марченко.

Не исключено, что осмотр АРМА и обыски ФБР прошли одновременно.

В США против кума Путина и Марченко открыто производство о нарушении федеральных законов, среди которых отмывание денег.

– Следует отметить, что управление арестованным имуществом, которое находится в рамках иностранной юрисдикции, является уникальной ситуацией и не имеет аналогов не только в Украине, но и в международной практике, – говорится в сообщении АРМА.

Окружной суд хорватского города Сплит принял решение о том, что яхта в управление украинского агентства должна была передать администрацией порта.

Чтобы осмотреть элитное имущество и осуществить процедуру его передачи в управление, АРМА пришлось провести переговоры с портом, местными правоохранителями и министерством юстиции Хорватии.

Виктор Медведчук обвиняется в госизмене. Он был задержан в апреле этого года при попытке выехать из Украины через Молдову.

В сентябре 2022 Медведчука обменяли на 200 украинских военных, которые находились в российском плену.