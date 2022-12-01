Грудень, 01 в 14:35

Арештовану яхту, що належить сім’ї кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука обшукало Українське агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Вона пришвартована в хорватському місті Трогір. Тепер, після обшуку, АРМА зможе продати її на торгах.

Зазначимо, що 92-метрова яхта Royal Romance – одна з найбільших у світі. У момент випуску, за інформацією з відкритих джерел, вона коштувала близько 8 млрд гривень.

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Висота яхти – 29 метрів, вона має шість поверхів та два ліфти. На яхті чотири палуби, кінотеатр, басейн, спортзал, SPA-зона та косметологічний кабінет. Також там близько 50 кімнат різного призначення.

Раніше хорватське видання Jutarnji List писало, що в середині листопада цю яхту обшукували також агенти ФБР. Інформацію підтвердив суддя та речник окружного суду Спліта Дінко Мешин.

Ордер на обшук видано на запит Міністерства юстиції США.

Провадження є таємним, а тому суддя Меншин не зміг повідомити деталі, крім тієї, що в ордері вказано ім’я олігарха Медведєва та його дружини Оксани Марченко.

Не виключено, що огляд АРМА та обшуки ФБР відбулись одночасно.

У США проти кума Путіна та Марченко відкрите провадження про порушення федеральних законів, серед яких відмивання грошей.

– Слід наголосити, що управління арештованим майном, яке перебуває в межах іноземної юрисдикції, є унікальною ситуацією та не має аналогів не лише в Україні, але й у міжнародній практиці, – йдеться у повідомленні АРМА.

Окружний суд хорватського міста Спліт прийняв рішення про те, що яхту в управління українського агентства мала передати адміністрація порту.

Для того, щоб оглянути елітне майно та здійснити процедуру його передання в управління, АРМА довелось провести перемовини з портом, місцевими правоохоронцями та міністерством юстиції Хорватії.

Віктора Медведчука звинувачують у держзраді. Його затримали в квітні цього року під час спроби виїхати з України через Молдову.

У вересні 2022 року Медведчука обміняли на 200 українських військових, які знаходились в російському полоні.