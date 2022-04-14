Лычаковский районный суд Львова наложил арест еще на 154 объекта имущества, принадлежащих нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко.

Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, суд вынес решение накануне, 13 апреля, по представлению ГБР и Офиса генпрокурора.

Арест наложен на объекты движимого и недвижимого имущества семьи Медведчука:

• 26 автомобилей и 17 паркомест;

• 30 земельных участков;

• 23 дома и 32 квартиры;

• моторную яхту;

• доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых является Медведчук или его жена.

В ГБР напомнили, что ранее через суд уже была арестована яхта и другое недвижимое имущество Медведчука.

Так, недавно сообщалось об аресте активов общества, чьим конечным бенефициаром является Оксана Марченко. Речь идет о семи квартирах, двух имущественных комплексах, а также транспортных средствах и дорогих предметах искусства. А в Хорватии была арестована яхта Медведчука стоимостью около $200 млн (входит в топ-5 самых больших яхт мира).

Что известно о задержании Медведчука

Виктор Медведчук – нардеп, глава политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь и кум Путина – подозревается в государственной измене, а также в содействии деятельности террористической организации.

Медведчук находился под домашним арестом, но с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину сбежал. 18 марта Лычаковский районный суд Львова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

А 12 апреля Виктор Медведчук был задержан правоохранителями при попытке побега в Приднестровье.

Как проинформировал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, куму Путина помогали бежать коррумпированные правоохранители в Украине, а также российская ФСБ. Именно эта спецслужба РФ организовала побег Медведчука в Приднестровье. С этой целью он даже переоделся в форму военного ВСУ.

Оперативникам и следователям СБУ удалось задержать Медведчука по дороге – во время его выезда из Киевской области.

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Фото: Facebook Владимира Зеленского