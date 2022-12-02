Уроки ведения современных войн: генерал Забродский проанализировал слабые места армии РФ
Генерал-лейтенант ВСУ и командующий Десантно-штурмовых войск Михаил Забродский вместе с группой экспертов опубликовал аналитическую записку, в которой обобщил боевой опыт украинских Вооруженных сил с февраля по июль 2022 года.
Как говорится в аналитической записке Забродского и экспертов на сайте британского Королевского института объединенных служб (RUSI), опыт украинцев поможет партнерам Украины понять современные войны.
Факты ICTV собрали главное из отчета, в котором военные анализируют накопленный боевой опыт на основе оперативных данных, накопленных Генштабом ВС Украины. В аналитической записке не были использованы секретные данные, поэтому потенциально он может быть дополнен и расширен.
Успехи и ошибки России в начале вторжения
Россия планировала осуществить вторжение в Украину в течение 10 дней, а затем оккупировать страну, чтобы сделать возможной аннексию до августа 2022 года. Российский план предусматривал, что скорость и использование обмана для удержания украинских сил подальше от Киева позволит быстро захватить столицу.
В значительной степени этот российский план обмана увенчался успехом, и войска ВС РФ достигли преимущества в соотношении сил 12:1 к северу от Киева.
— Однако та же оперативная безопасность, которая сделала возможным успех обмана, также привела к тому, что российские войска оказались неподготовленными на тактическом уровне к эффективному выполнению плана, — говорится в записке.
Самым большим недостатком российского плана был недостаток реверсивных действий. В результате, когда скорость не дала желаемых результатов, российские войска обнаружили, что их позиции неуклонно ухудшаются по мере мобилизации Украины. Несмотря на эти неудачи, Россия переориентировалась на Донбасс и, поскольку Украина в значительной степени израсходовала свои запасы боеприпасов, оказалась успешной в последующих операциях, которые были замедлены решимостью — а не возможностями — украинских войск.
Впрочем, с апреля Запад стал стратегической глубиной Украины, и ВСУ отобрали у России инициативу только тогда, когда огонь на большие расстояния поставил под угрозу российскую логистику.
— Тактическая компетентность российских военных оказалась значительно ниже по сравнению с ожиданиями многих наблюдателей в Украине и России, а также за ее пределами. Тем не менее, российские системы вооружений оказались в целом эффективными, а подразделения с высоким уровнем опыта продемонстрировали, что ВС РФ имеют значительный военный потенциал, даже если недостатки в подготовке и контексте их применения привели к тому, что российские военные не смогли реализовать этот потенциал, — говорится в отчете.
Украинские военные учитывали особенности российской кампании, поэтому выделили пять ключевых сфер, по которым следует осуществлять мониторинг, чтобы определить, достигает ли российская армия прогресса в преодолении своих недостатков.
Недостатки армии России
- Сейчас ВС РФ функционируют по иерархической структуре, в которой приоритеты сухопутного компонента являются первоочередными, а вооруженные силы в целом подчинены специальным службам. Это приводит к неоптимальному использованию других родов войск.
- Несовершенной является модель формирования вооруженных сил России. Она предусматривает создание объединенных общевойсковых формирований в военное время, но не имеет достаточной силы младшего руководства, чтобы сплотить эти подразделения.
- Существует культура закрепления неудач, если приказы не меняются на высшем уровне. В Воздушно-космических силах России это менее очевидно, чем в Сухопутных войсках и Военно-морских силах.
- Воздушно-космические силы ВС РФ уязвимы к обману, поскольку им не хватает способности к быстрому объединению информации, они не желают предоставлять тем, кто выполняет приказы, контекст для принятия решений, и поощряют нечестную отчетность среди военного руководства.
- Силы и средства ВС РФ склонны к дружественному огню. Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другие средства часто конфликтуют, а процессы идентификации своих и чужих и установления мер контроля являются неадекватными. В результате силы и средства, которые должны усиливать эффект друг друга, должны применяться последовательно.
Важные уроки для военных НАТО
Кроме оценок российских вооруженных сил, из конфликта можно вынести важные уроки для британских и других военных НАТО. Вот самые главные выводы из отчета:
- Поскольку ВСУ тратят значительные боеприпасы и сейчас зависят от своих международных партнеров в вопросах оснащения, важно, чтобы эти партнеры извлекли соответствующие уроки из этой войны, не в последнюю очередь для того, чтобы они могли подготовиться к сдерживанию будущих угроз и наилучшим образом поддержать Украину.
Победа Украины возможна, но она требует значительных тяжелых боевых действий. При надлежащей поддержке Украина может победить.
- В современной войне нет убежища. Враг может нанести удар по всей оперативной глубине. Выживание зависит от рассредоточения запасов боеприпасов, командования и управления, зон технического обслуживания и авиации. Украина успешно уклонилась от начальной волны ударов России, распылив свои арсеналы, самолеты и средства ПВО. И наоборот, россиянам удалось поразить 75% статических оборонительных объектов в первые 48 часов полномасштабной войны.
Создание штаба в гражданском здании также не является достаточным для того, чтобы сделать его живучим. Страны НАТО должны учитывать уязвимость средств связи высшего эшелона.
- Ведение боевых действий требует больших начальных запасов и значительных резервных мощностей. Несмотря на то, что противотанковое управляемое оружие занимает видное место в публичном дискурсе, Украина отразила попытку России захватить Киев с помощью массированных обстрелов из двух артиллерийских бригад.
В начале конфликта разница в количестве артиллерии между Украиной и Россией была не такой значительной и составляла чуть более 2:1: Россия имела 2433 ствольные артиллерийские системы против 1176 украинских, а также 3547 реактивных систем залпового огня против 1680 единиц Украины. ВСУ поддерживали артиллерийский паритет первые полтора месяца, а потом боеприпасы начали заканчиваться, и к июню ВС РФ имели преимущество по объему огня 10:1.
Очевидно, что ни одна страна НАТО, кроме США, не имеет достаточных начальных запасов вооружений для ведения боевых действий или промышленного потенциала для поддержки широкомасштабных операций. Это необходимо исправить, если есть необходимость, чтобы сдерживание было надежным.
- Беспилотные авиационные комплексы (БпАК) и системы противодействия БпАК важны для всех родов войск и эшелонов. Несмотря на то, что они являются критически важными для конкурентоспособности, обеспечивая ситуационную осведомленность, 90% используемых БпАК теряются. По большей части БпАК должны быть дешевыми и доступными.
Для сухопутных войск БпАК должны быть органично вписаны в подразделения для целей как ситуационной осведомленности, так и захвата целей. Основным средством БпАК является РЭБ. Другим важным тактическим требованием является оповещение о присутствии БпАК.
- Вооруженные силы должны бороться за право на точность. Точность не только намного эффективнее по результатам, которые она обеспечивает, но и позволяет войскам сократить логистическую сеть и, таким образом, повысить живучесть войск. Высокоточное оружие, однако, является дефицитным и может быть уничтожено РЭБ.
Для того, чтобы цепи поражения могли функционировать с необходимой скоростью, РЭБ для нападения, защиты и пеленгования является критически важным элементом современных общевойсковых операций. Последовательность огня с целью выведения из строя РЭБ и создания окон возможностей для высокоточных ударов также критически важна и создает требования к подготовке.
В современной войне электромагнитный спектр вряд ли можно отрицать, но он постоянно нарушается, и войска должны пытаться получить преимущество в нем.
- Для сухопутных войск повсеместное распространение современных разведывательных средств и наслоение многочисленных датчиков на тактическом уровне делают сокрытие чрезвычайно сложной задачей. Выживание часто обеспечивается достаточной рассредоточенностью, чтобы стать экономически невыгодной целью, достаточной скоростью передвижения, чтобы прервать цепь поражения противника и, таким образом, избежать столкновения, или проникновением в укрепленные сооружения.
Осколки снарядов и поспешная оборона могут повысить непосредственную живучесть, но также создают риск того, что войска будут зафиксированы огнем, в то время, как высокоточный огонь и специальные боеприпасы не оставляют эти позиции жизнеспособными. Вместо этого нужно концентрировать войска только в благоприятных условиях и учить их взаимодействовать вне зоны прямой видимости. В современных войнах мобильность является важнейшим условием живучести.