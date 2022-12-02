Декабрь, 02 в 1:40

Генерал-лейтенант ВСУ и командующий Десантно-штурмовых войск Михаил Забродский вместе с группой экспертов опубликовал аналитическую записку, в которой обобщил боевой опыт украинских Вооруженных сил с февраля по июль 2022 года.

Как говорится в аналитической записке Забродского и экспертов на сайте британского Королевского института объединенных служб (RUSI), опыт украинцев поможет партнерам Украины понять современные войны.

Факты ICTV собрали главное из отчета, в котором военные анализируют накопленный боевой опыт на основе оперативных данных, накопленных Генштабом ВС Украины. В аналитической записке не были использованы секретные данные, поэтому потенциально он может быть дополнен и расширен.

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Успехи и ошибки России в начале вторжения

Россия планировала осуществить вторжение в Украину в течение 10 дней, а затем оккупировать страну, чтобы сделать возможной аннексию до августа 2022 года. Российский план предусматривал, что скорость и использование обмана для удержания украинских сил подальше от Киева позволит быстро захватить столицу.

В значительной степени этот российский план обмана увенчался успехом, и войска ВС РФ достигли преимущества в соотношении сил 12:1 к северу от Киева.

— Однако та же оперативная безопасность, которая сделала возможным успех обмана, также привела к тому, что российские войска оказались неподготовленными на тактическом уровне к эффективному выполнению плана, — говорится в записке.

Самым большим недостатком российского плана был недостаток реверсивных действий. В результате, когда скорость не дала желаемых результатов, российские войска обнаружили, что их позиции неуклонно ухудшаются по мере мобилизации Украины. Несмотря на эти неудачи, Россия переориентировалась на Донбасс и, поскольку Украина в значительной степени израсходовала свои запасы боеприпасов, оказалась успешной в последующих операциях, которые были замедлены решимостью — а не возможностями — украинских войск.

Впрочем, с апреля Запад стал стратегической глубиной Украины, и ВСУ отобрали у России инициативу только тогда, когда огонь на большие расстояния поставил под угрозу российскую логистику.

— Тактическая компетентность российских военных оказалась значительно ниже по сравнению с ожиданиями многих наблюдателей в Украине и России, а также за ее пределами. Тем не менее, российские системы вооружений оказались в целом эффективными, а подразделения с высоким уровнем опыта продемонстрировали, что ВС РФ имеют значительный военный потенциал, даже если недостатки в подготовке и контексте их применения привели к тому, что российские военные не смогли реализовать этот потенциал, — говорится в отчете.

Украинские военные учитывали особенности российской кампании, поэтому выделили пять ключевых сфер, по которым следует осуществлять мониторинг, чтобы определить, достигает ли российская армия прогресса в преодолении своих недостатков.

Недостатки армии России

Сейчас ВС РФ функционируют по иерархической структуре, в которой приоритеты сухопутного компонента являются первоочередными, а вооруженные силы в целом подчинены специальным службам. Это приводит к неоптимальному использованию других родов войск. Несовершенной является модель формирования вооруженных сил России. Она предусматривает создание объединенных общевойсковых формирований в военное время, но не имеет достаточной силы младшего руководства, чтобы сплотить эти подразделения. Существует культура закрепления неудач, если приказы не меняются на высшем уровне. В Воздушно-космических силах России это менее очевидно, чем в Сухопутных войсках и Военно-морских силах. Воздушно-космические силы ВС РФ уязвимы к обману, поскольку им не хватает способности к быстрому объединению информации, они не желают предоставлять тем, кто выполняет приказы, контекст для принятия решений, и поощряют нечестную отчетность среди военного руководства. Силы и средства ВС РФ склонны к дружественному огню. Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другие средства часто конфликтуют, а процессы идентификации своих и чужих и установления мер контроля являются неадекватными. В результате силы и средства, которые должны усиливать эффект друг друга, должны применяться последовательно.

Важные уроки для военных НАТО

Кроме оценок российских вооруженных сил, из конфликта можно вынести важные уроки для британских и других военных НАТО. Вот самые главные выводы из отчета: