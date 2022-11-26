Ноябрь, 26 в 19:31

Россия уже давно потерпела поражение в своей попытке завоевать Украину, однако чтобы поставить точку в боевых действиях, понимание о поражение необходимо донести в Кремль.

С такой оценкой в своей колонке на платформе Substack написал Лоуренс Дэвид Фридман, который является почетным профессором военных исследований в Королевском колледже Лондона.

Британский профессор сравнивает прогнозирование войны с процессом подсчета голосов после состоявшихся выборов, когда имеется предположение о том, кто лидирует, но окончательный победитель еще не понятен и делать прогнозы сложно.

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— Объявление выборов является хорошим примером как прогнозирования с неполной информацией, так и естественной задержки между тем, что очевидно для информированного наблюдателя, и тем, что будет признано теми, кто непосредственно вовлечен в процесс, — пишет он.

При этом Лоуренс Фридман указывает, что предсказать войну гораздо сложнее, чем выборы.

— Предсказание выборов — это выявление результата, который был предрешен сразу после того, как были поданы все голоса, а предсказание войны — это предвидение событий, которые еще не произошли, и выбора, который еще предстоит сделать. Даже те, кто хорошо знает противоборствующие силы и местность, на которой они сражаются, могут быть застигнуты врасплох случайными событиями, такими как изменение погоды или эффективная тактическая инновация. В ходе войны ожидания меняются, — пишет эксперт.

Профессор пишет, что после лета в российско-украинской войне стало очевидно, что Украина никак не рискует потерять военную инициативу в сухопутной войне, особенно после того, как РСЗО HIMARS уничтожили склады боеприпасов и командные пункты сил РФ.

При этом российская эвакуация из Херсона стала свидетельством того, что Москве еще предстоит найти способ стабилизировать линию фронта, чтобы дать время на обновление своих деморализованных и осажденных сил. Более того, в отличие от предыдущих выводов войск, которые были представлены, хотя и неубедительно, как жесты “доброй воли”, этот вывод с самого начала был описан как ответ на военные нужды, указывает Фридман.

И теперь, с приближением зимы, в оценках экспертов вновь вернулась осторожность. Лоуренс Фридман указывает, что председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заметил, что если это приведет к замедлению боевых действий, то может появиться возможность для некоторых дипломатических инициатив — замечание, которое другие официальные лица США поспешили преуменьшить.

Британский профессор указывает, что украинская сторона по-прежнему считает, что зима не является препятствием для дальнейших наступательных операций, а генерал Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, пообещал, что его войска “будут сражаться до тех пор, пока у нас есть силы”.

Россия пытается продолжать

Лоуренс Фридман пишет, что нынешняя переговорная позиция России заключается в том, что Кремль предъявляет претензии на украинские территории, которые даже не контролирует.

— Как я утверждал в одном из своих недавних сообщений, Путин не стремится к активным переговорам, потому что он не заинтересован в том, чтобы они показали глупость и бесполезность этой войны. Вместо этого он наращивает военные усилия и ведет себя так, как будто победа является реальной возможностью, — пишет профессор.

По словам эксперта, Россия сейчас находится на гораздо более военном положении, производители оружия пытаются произвести достаточное количество оборудования, чтобы поддерживать свои силы в бою, и призывают в армию незанятых мужчин, несмотря на огромные потери.

Как указывает Фридман, в конце октября, “после разрушительных последствий первой мобилизации” в России, были созданы новые структуры, чтобы ресурсы использовались более эффективно.

— В военном отношении эти дополнительные усилия мало что дают, кроме более безжалостных и эффективных атак по украинской инфраструктуре. Если за этими атаками и стоит какая-то стратегия, кроме выражения разочарования в устойчивости Украины, то это грубое принуждение, — пишет эксперт.

По его словам, атаки по инфраструктуре Украины Кремль “оправдывает отказом Киева от переговоров”, ссылаясь на спикера президента РФ Дмитрия Пескова. При этом тот же Песков отрицает, что Херсон окончательно потерян для России. Как указывает эксперт, в России по прежнему хотят сменить власть в Киеве, предварительно разделив Украину.

Британский эксперт пишет, что в течение долгого времени существовал разрыв между утверждением Россией своих военных целей и ее способностью вести войну для их достижения.

— Эволюция этих целей имела лишь слабую связь с развитием боевых действий, и в ней было мало последовательности, — пишет Фридман.

Так, перед началом войны президент РФ Владимир Путин заявлял, что обеспокоен потенциальным членством Украины в НАТО (о котором тогда речи не шло) и отношением к поддерживаемым Россией террористическим образованиям “ДНР” и “ЛНР”. А с началом войны, Путин говорил о необходимости “демилитаризации и денацификации” Украины, что могло означать только смену власти в Киеве. При этом, как только его войска были оттеснены от Киева, эта цель сменилась решимостью взять весь Донецк и Луганск, если не больше, пишет Фридман.

Затем, в сентябре, после ограниченного прогресса в достижении этой более ограниченной цели и при растущей силе Украины, Путин резко повысил ставки, заявив об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей вместе с уже захваченным Крымом.

— Ни одна из этих областей не является полностью оккупированной, за исключением Крыма, но после заявления Путина они значительно потеряли позиции в Херсоне и в ограниченной степени в Луганской области, потерпев неудачу — пока что — в своих отчаянных попытках захватить дополнительный кусок Донецкой области. Потеря города Херсона была большим событием, а восторженные толпы, приветствовавшие Зеленского, несколько подорвали российские заявления о 90% положительного голосования за аннексию. После девяти месяцев боевых действий Россия так и не достигла ни одной военной цели силой оружия, — заключает эксперт.

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По мнению британского профессора военных исследований, решение о выводе войск из Херсона в России было представлено как не более чем благоразумная военная мера, и уж точно не принятая Путиным. При этом Фридман считает примечательным, что чеченский лидер Рамзон Кадыров и босс “Вагнера” Евгений Пригожин поддержали это решение, несмотря на их прошлую критику действий Минобороны РФ. Возможно, это произошло потому, что им самим нечем похвастаться в плане военных прорывов, пишет Фридман.

— Так что даже если на основании наших знаний о противоборствующих силах мы придем к выводу, что Россия проигрывает эту войну, мы как никогда далеки от российской уступки. Возможно, она никогда не наступит, — пишет эксперт из королевского колледжа в Лондоне.

По его оценке, российские силы могут продолжать оттесняться, но пока у Москвы есть хоть какая-то надежда, что восстановленных сил хватит для повторного вторжения, или что нападения на украинский народ катастрофически ослабят моральный дух Киева, она не признает поражения. При этом Украина также не сможет сказать, что получила победу, поскольку ей предстоит освободить еще много территорий, а ее население ожидает мрачная зима с небольшими передышками.

Как узнать, проиграла ли Россия?

Лоуренс Фридман считает, что для Путина самым серьезным поводом для беспокойства и тем, что сделает проигрыш недвусмысленным, будет серьезная украинская кампания по возвращению Крыма, которые российский лидер считает своим призом из 2014 года.

— Путин регулярно говорит об украинской угрозе Крыму, в том числе о способности перекрыть водоснабжение полуострова. В октябре он выразил возмущение по поводу саботажа Керченского моста, соединяющего полуостров с материком. Это наталкивает на мысль, что для того, чтобы заставить Путина пойти на серьезные переговоры, может потребоваться подвергнуть Крым риску, — пишет эксперт.

По его словам, многие на Западе предостерегают Украину от превращения Крыма в военный приоритет именно потому, что он так важен для Путина, так что угроза здесь — одна из немногих случайностей, которая может привести к ядерной эскалации.

Британский профессор пишет, что перед оборонной промышленностью России поставлена задача повысить производительность труда (нарушенную мобилизацией) и обеспечить фронт большим количеством оружия. Однако если российских ракет хватает, для атак по украинской инфраструктуре, то непонятно, может ли это перевооружение быть повторено в оборудовании, необходимом для наземных наступательных операций.

— Есть основания полагать, что у них (россиян, — Ред.) не хватает ресурсов, включая рабочую силу, для повышения производительности во всем оборонном секторе, в результате чего в некоторых областях лучшее, что можно сделать, это модернизировать устаревшее вооружение, например, боевые танки Т-62, впервые представленные в 1961 году. Тем временем сообщения об обращении с недавно мобилизованными на фронт мужчинами говорят о том, что в их случае термин “пушечное мясо” более чем уместен, — отмечает Фридман.

Следовательно, считает эксперт, Россия продолжит борьбу на суше, но при этом получит гораздо больше свободы действий в нанесении ударов по обществу и экономике Украины.

По его оценке, новую линию России на юге Украины (необходимую для обороны Крыма) будет легче защищать, в то время как ВСУ продолжат отражать постоянные атаки на Бахмут в Донецкой области. Таким образом, остается луганский участок фронта Святово-Кременная, где украинские войска медленно, но верно продвигаются вперед в районе, где они надеялись на прорыв. Возможно, стоит также следить за Запорожским фронтом, откуда поступают сообщения о наращивании украинских сил, отмечает Фридман.

— Поэтому, как это было с самого начала войны, суждения о том, кто побеждает, а кто проигрывает, по-прежнему зависят от хода сухопутной битвы. Но пока у России нет убедительной концепции победы, в то время как можно представить, как Украина может одержать верх, по крайней мере, до такой степени, что у России останутся минимальные и непоследовательные позиции, и даже Крым останется уязвимым, — пишет эксперт.

Помимо перспективы “потерять” Крым, Лоуренс Фридман считает, что одним из немногих правдоподобных сценариев изменения российской позиции может быть тот, при котором генерал Сергей Суровикин (командующий российским вторжением в Украину, — Ред.) решит, что его войска не в состоянии продолжать войну, и попытается договориться о каком-то прекращении огня/разъединении.

— Он по-прежнему сталкивается с проблемой, которая преследовала его предшественников — получить согласие Путина на отход на более защищенные рубежи, даже если процесс отхода усиливает впечатление, что Россия проигрывает, — пишет Фридман.

В остальном, пишет эксперт, чтобы спасти хоть какое-то впечатление от этой войны, Россия продолжает полагаться на эффект боли, которую она причиняет украинскому народу и международной экономике, чтобы создать своего рода давление для уступок со стороны Киева.

— Боль, конечно, усиливается, но никогда не было и намека на то, что это делает что-то иное, кроме как усиливает решимость Украины освободить свою территорию. Москва, возможно, получает некоторое садистское удовольствие от причиняемой боли, но пока она не получила никакой политической выгоды, — указывает он.

Международный контекст

Администрация президента США Джо Байдена, которая критически оценивает способность Украины поддерживать свои военные усилия и справляться с серьезным ударом по экономике, также признает, что в настоящее время нет очевидного дипломатического решения. Как отмечает Фридман, Белый дом нервирует, что воинственная риторика Владимира Зеленского заставляет его выглядеть нереалистичным и нечувствительным к проблемам других государств.

— Тем не менее, после того как Вашингтон призвал его хотя бы сделать вид, что он заинтересован в дипломатическом решении, в своей виртуальной речи на G20 он предложил план из десяти пунктов, — пишет он.

Эксперт указывает, что ключевой особенностью этого плана было то, что его первые шаги требовали от России прекратить наиболее вопиющие нарушения международного права и наиболее пагубное поведение, прежде чем переходить к изложению долгосрочного урегулирования.

Встреча G20, где были представлены эти 10 пунктов, не вызвала одобрения требований Зеленского, но она проиллюстрировала тенденцию, которая будет беспокоить Путина.

— Тот факт, что он решил не участвовать в мероприятии и послал вместо себя своего незадачливого министра иностранных дел Сергея Лаврова, говорит о его желании избежать ситуации, в которой он будет заметно ущемлен. В итоге Лаврову пришлось согласиться с коммюнике, которое стало неприятным чтением в Москве, — указывает Фридман.

По мнению профессора Королевского колледжа в Лондоне, в итоговом коммюнике G20 подчеркивался ущерб, наносимый российско-украинской войной международной экономике и более бедным странам.

— Показательно, что крупные страны, которые сделали больше всего для того, чтобы оградить Россию от международного осуждения — Бразилия и Южная Африка, а также Индия и Китай — больше не были готовы тратить политический капитал на защиту России, особенно если это приведет к расколу в G20, — пишет Лоуренс Фридман.

В то же время, особое беспокойство Путина вызвала готовность Китая дать понять, что с лидером Китая Си Цзиньпином не советовались о целесообразности войны, и при каждой возможности подчеркивать, что Китай не одобряет любые предположения о том, что ядерное оружие может сыграть какую-либо роль, и, самое главное, первые предварительные признаки попытки улучшить отношения с ключевыми западными государствами.

— В феврале Си принял Путина в качестве своего ближайшего международного партнера. Теперь он “не хочет, чтобы его ставили в одну группу с Россией”, — пишет эксперт.

Как заключает Фридман, итоговое коммюнике Группы двадцати “не было направлено против Украины”. Ответом России на это, как и на все другие неудачи, стал новый шквал ракет на Украину. Тем самым Путин показал, что не готов признать поражение в Украине, но на практике его неудачи привели к тому, что он оказался в изоляции.

— Все это можно расценивать как свидетельство того, что даже те, кто готов отдать России должное и указать на виновность и лицемерие НАТО, считают войну Путина проигранной. Теперь они видят то, что уже давно очевидно для военных аналитиков, — пишет профессор Королевского колледжа.

По его словам, путинская армия не в состоянии справиться со своим вторжением в Украину, а ее попытки сделать это только ухудшили ситуацию.

Как считает эксперт, за последние девять месяцев разрыв между желаемыми целями РФ и доступными средствами становился все больше, следовательно, война была проиграна уже давно.

Как резюмирует Фридман, задача международного сообщества по-прежнему состоит в том, чтобы заставить Путина и его окружение принять эту точку зрения. И если это произойдет, то альтернативы продолжению военного давления — нет.