Грудень, 02 в 1:40

Генерал-лейтенант ЗСУ та командувач Десантно-штурмових військ Михайло Забродський разом із групою експертів опублікував аналітичну записку, в якій узагальнив бойовий досвід українських Збройних сил з лютого до липня 2022 року.

Як йдеться в аналітичній записці Забродського та експертів на сайті британського Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI), досвід українців допоможе партнерам України зрозуміти сучасні війни.

Факти ICTV зібрали головне зі звіту, в якому військові аналізують накопичений бойовий досвід на основі оперативних даних, накопичених Генштабом ЗС України. В аналітичній записці не були використані секретні дані, тому потенційно він може бути доповнений та розширений.

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Успіхи та помилки Росії на початку вторгнення

Росія планувала здійснити вторгнення в Україну протягом 10 днів, а потім окупувати країну, щоб уможливити анексію до серпня 2022 року. Російський план передбачав, що швидкість і використання обману для утримання українських сил подалі від Києва дозволить швидко захопити столицю.

Значною мірою цей російський план обману увінчався успіхом, і війська ЗС РФ досягли переваги у співвідношенні сил 12:1 на північ від Києва.

– Однак та сама оперативна безпека, яка уможливила успіх обману, також призвела до того, що російські війська виявилися непідготовленими на тактичному рівні до ефективного виконання плану, – йдеться у записці.

Найбільшим недоліком російського плану був брак реверсивних дій. В результаті, коли швидкість не дала бажаних результатів, російські війська виявили, що їхні позиції неухильно погіршуються в міру мобілізації України. Попри ці невдачі, Росія переорієнтувалася на Донбас і, оскільки Україна значною мірою витратила свої запаси боєприпасів, виявилася успішною в наступних операціях, які були сповільнені рішучістю – а не можливостями – українських військ.

Втім з квітня Захід став стратегічною глибиною України, і ЗСУ відібрали у Росії ініціативу лише тоді, коли вогонь на великі відстані поставив під загрозу російську логістику.

– Тактична компетентність російських військових виявилася значно нижчою порівняно з очікуваннями багатьох спостерігачів в Україні та Росії, а також за її межами. Тим не менш, російські системи озброєнь виявилися в цілому ефективними, а підрозділи з вищим рівнем досвіду продемонстрували, що ЗС РФ мають значний військовий потенціал, навіть якщо недоліки в підготовці і контексті їх застосування призвели до того, що російські військові не змогли реалізувати цей потенціал, – йдеться у звіті.

Українські військові зважали на особливості російської кампанії, тому виділили п’ять ключових сфер, за якими слід здійснювати моніторинг, щоб визначити, чи досягає російська армія прогресу у подоланні своїх недоліків.

Недоліки армії Росії

Наразі ЗС РФ функціонують за ієрархічною структурою, в якій пріоритети сухопутного компоненту є першочерговими, а збройні сили в цілому підпорядковані спеціальним службам. Це призводить до неоптимального використання інших родів військ. Недосконалою є модель формування збройних сил Росії. Вона передбачає створення об’єднаних загальновійськових формувань у воєнний час, але не має достатньої сили молодшого керівництва, щоб згуртувати ці підрозділи. Існує культура закріплення невдач, якщо накази не змінюються на вищому рівні. У Повітряно-космічних силах Росії це менш очевидно, ніж у Сухопутних військах і Військово-морських силах. Повітряно-космічні сили ЗС РФ є вразливими до обману, оскільки їм бракує здатності до швидкого об’єднання інформації, вони не бажають надавати тим, хто виконує накази, контекст для прийняття рішень, і заохочують нечесну звітність серед військового керівництва. Сили і засоби ЗС РФ схильні до дружнього вогню. Системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та інші засоби часто конфліктують, а процеси ідентифікації своїх і чужих та встановлення заходів контролю є неадекватними. В результаті сили і засоби, які повинні посилювати ефект один одного, повинні застосовуватись послідовно.

Важливі уроки для військових НАТО

Окрім оцінок російських збройних сил, з конфлікту можна винести важливі уроки для британських та інших військових НАТО. Ось найголовніші висновки зі звіту: