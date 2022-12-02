Декабрь, 02 в 12:55

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других санкций.

Исполнение решения СНБО должен контролировать секретарь Алексей Данилов.

Правительству поручено внести в двухмесячный срок на рассмотрение парламента проект закона о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций в соответствии с нормами международного права.

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Также Кабмину поручено срочно решить вопрос отнесения Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести к центральным органам исполнительной власти, а также заняться подчинением Государственной службы по этнополитике структурных подразделений местных государственных администраций, к полномочиям которых относятся вопросы реализации права на свободу совести и вероисповедания, а также деятельности религиозных организаций.

Кабмин, кроме того, должен на протяжении двух месяцев обеспечить в проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями имущества, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Госслужба должна за два месяца предоставить результаты экспертизы Устава об управлении Украинской православной церкви на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом, при необходимости применить предусмотренные законом меры.

Помимо этого, СНБО поддержало внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер и применило санкции в отношении физических лиц.