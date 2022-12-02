Грудень, 02 в 12:55

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про набуття чинності рішенням Ради національної безпеки і оборони Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні та застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій.

Виконання рішення РНБО має контролювати секретар Олексій Данілов.

Уряду доручено внести у двомісячний термін на розгляд парламенту проєкт закону про неможливість діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних організацій відповідно до норм міжнародного права.

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Також Кабміну доручено терміново вирішити питання віднесення Державної служби України з етнополітики та свободи совісті до центральних органів виконавчої влади, а також зайнятися підпорядкуванням Державній службі з етнополітики структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, до повноважень яких належать питання реалізації права на свободу совісті та віросповідання, а також діяльності релігійних організацій.

Кабмін, крім того, має протягом двох місяців забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов використання релігійними організаціями майна, розташованого на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Держслужба має за два місяці надати результати експертизи Статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом, за необхідності вжити передбачених законом заходів.

Крім цього, РНБО підтримала внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів та застосувала санкції до фізичних осіб.