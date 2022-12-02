Декабрь, 01 в 23:26

В четверг, 1 декабря, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором рассматривались многочисленные факты связей некоторых религиозных кругов в Украине со страной-агрессором РФ.

Об этом сообщил во время вечернего видеообращения президент Украины Владимир Зеленский.

– Обеспечим духовную независимость. Мы никогда и никому не позволим строить империю внутри украинской души. Сегодня состоялось заседание СНБО… К сожалению, даже российский террор и полномасштабная война не убедили некоторых деятелей в том, что следует преодолеть искушение зла. Что ж, мы должны создать такие условия, когда любые зависимые от государства-агрессора деятели не будут иметь никакой возможности манипулировать украинцами и ослаблять Украину изнутри, — подчеркнул президент.

Сейчас смотрят

По словам Зеленского, СНБО принял ряд решений:

1. СНБО поручил Кабинету министров внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ.

2. Государственная служба по этнополитике и свободе совести должна будет обеспечить религиоведческую экспертизу Устава об управлении УПЦ. Проверят наличие церковно-канонической связи УПЦ с московским патриархатом. По словам Зеленского, при необходимости будут приняты предусмотренные законом меры.

3. Будут проверены правовые основания и соблюдение условий пользования имуществом на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

4. Всем органам, занимающимся вопросами в сфере национальной безопасности, поручено активизировать выявление и противодействие подрывной деятельности спецслужб РФ в религиозной среде Украины. Зеленский анонсировал персональные санкции. По его словам, фамилии “будут обнародованы вскоре”.

Также планируется реформа Государственной службы по этнополитике и свободе совести, чтобы повысить статус и усилить возможности этого органа.

– Состоится реформа этой структуры, которая позволит ей реально защищать права и законные интересы украинцев и государства. Этими и другими решениями мы гарантируем Украине духовную независимость, – добавил Зеленский.

В последнее время сотрудники Службы безопасности Украины провели контрразведывательные мероприятия на территории ряда епархий УПЦ в разных регионах Украины.

22 ноября прошли обыски в Киево-Печерской лавре, в Корецком Свято-Троицком монастыре и в епархии УПЦ Ровенской области. Были обнаружены пророссийская литература, наличные средства и прочее.

Впоследствии контрразведывательные мероприятия прошли на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП и в других епархиях.

Источник: Telegram-канал Владимира Зеленского