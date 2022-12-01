Декабрь, 01 в 21:12

Потери Украины в войне с Россией составляют до 13 тыс. погибших защитников.

Об этом в эфире 24 канала заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в четверг, 1 декабря.

— Безусловно, госпожа Урсула ошиблась — это очевидно. Поэтому они удалили это видео, убрали эти цифры, потому что у нас есть официальные оценки Генерального штаба, есть официальные оценки, которые озвучивает верховный главнокомандующий. Они достигают от 10 до 12,5-13 тыс. погибших, — сказал он.

Подоляк признал, что у украинской стороны есть “больше потерь из-за ранений, потому что их всегда больше”.

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Советник руководителя ОПУ считает, что количество погибших гражданских украинцев на оккупированных территориях “точно не 20 тыс.”, поэтому можно понять, что там цифра может быть существенная.

Как свидетельство об этом Михаил Подоляк привел количество массовых захоронений и застенков на временно оккупированных территориях Украины.

— Мы говорим на различных международных площадках, что Россия воюет не с военными — там она проигрывает войну. Россия воюет с гражданским населением, особенно на оккупированных территориях, — сказал он.

Ранее, 30 ноября, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери Украины в полномасштабной войне с Россией составляют 100 тыс. военных и 20 тыс. среди гражданских. При этом она не уточнила, откуда эти данные. Впоследствии в Еврокомиссии исправили это заявление, удалив эту часть в текстовой версии.

В то же время советник Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что с украинской стороны погибло “чуть больше 10 тыс.” защитников Украины. Он добавил, что большинство потерь из-за раненых, хотя почти все они возвращаются к боевым действиям.

Отметим, что пресс-секретарь президента Сергей Никифоров говорил, что точные данные о потерях должны озвучивать только главнокомандующий, министр обороны или верховный главнокомандующий.