Грудень, 02 в 19:47

На фронті під час виконання бойового завдання загинув майор Артем Присяжнюк – співробітник Державного бюро розслідувань та розвідник.

Про це поінформував на своїй сторінці у Facebook адвокат Ярослав Гришин.

За його словами, військовослужбовець загинув, потрапивши під щільний вогонь ворожої артилерії.

Зараз дивляться

– При виконанні бойового завдання Артем геройськи загинув, потрапивши під щільний вогонь артилерії та авіаційно-бомбовий наліт противника, – зазначив Гришин.

Артем Присяжнюк починав службу в органах Служби безпеки України, а згодом виграв конкурс та працював у центральному апараті Державного бюро розслідувань.

Коли ж почалася повномасштабна війна 24 лютого, він спочатку знищував диверсантів як доброволець, взявши відпустку в ДБР. Згодом Присяжнюк мобілізувався до Головного управління розвідки Міноборони України.

– Змінив престижну роботу, посаду в Києві на фронт! Артем був потужним оперативником, мав нагороди, справжнім енерджайзером, душею колективу, – наголосив Гришин.

Відомо, що загиблий воїн професійно займався боксом та бойовим самбо, вигравав змагання.

Напередодні радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк поінформував, що втрати України у розв’язаній РФ повномасштабній війні становлять до 13 тис. загиблих захисників.

Джерело: Ярослав Гришин/Facebook

Фото: Ярослав Гришин/Facebook