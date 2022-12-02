Змінив престижну роботу на фронт: загинув майор ДБР Артем Присяжнюк
На фронті під час виконання бойового завдання загинув майор Артем Присяжнюк – співробітник Державного бюро розслідувань та розвідник.
Про це поінформував на своїй сторінці у Facebook адвокат Ярослав Гришин.
За його словами, військовослужбовець загинув, потрапивши під щільний вогонь ворожої артилерії.
– При виконанні бойового завдання Артем геройськи загинув, потрапивши під щільний вогонь артилерії та авіаційно-бомбовий наліт противника, – зазначив Гришин.
Артем Присяжнюк починав службу в органах Служби безпеки України, а згодом виграв конкурс та працював у центральному апараті Державного бюро розслідувань.
Коли ж почалася повномасштабна війна 24 лютого, він спочатку знищував диверсантів як доброволець, взявши відпустку в ДБР. Згодом Присяжнюк мобілізувався до Головного управління розвідки Міноборони України.
– Змінив престижну роботу, посаду в Києві на фронт! Артем був потужним оперативником, мав нагороди, справжнім енерджайзером, душею колективу, – наголосив Гришин.
Відомо, що загиблий воїн професійно займався боксом та бойовим самбо, вигравав змагання.
Напередодні радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк поінформував, що втрати України у розв’язаній РФ повномасштабній війні становлять до 13 тис. загиблих захисників.
Джерело: Ярослав Гришин/Facebook
Фото: Ярослав Гришин/Facebook