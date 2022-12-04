Пытаются оправдать войну: Арестович объяснил, почему враг накопил самые большие силы на Донбассе

Декабрь, 03 в 23:19

Президент РФ Владимир Путин прилагает больше усилий на Донбассе, чтобы хоть как-то оправдать полномасштабное вторжение в Украину в глазах россиян.

Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире с российским политиком Марком Фейгиным.

– Наиболее яркие события в Донецкой и Луганской областях. Я могу объяснить почему: если Путин согласно его плану, если выбьет нас из Луганска и Донецка, то у него будет как оправдать эту войну, — сообщил он.

По словам Арестовича, таким образом, российский президент сможет оправдаться, будто в его планы входила защита так называемых ДНР, ЛНР и оккупированного Крыма. В то же время, нападения РФ на Киев, Харьковскую, Херсонскую и другие области глава Кремля сможет объяснить необходимостью сковать украинских военных.

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– А если он не сумеет это сделать, то ему просто не будет как объяснить это россиянам, – считает он.

Советник Офиса президента добавил, что самым сложным направлением для ВСУ остается Бахмутский.

— Они (россияне, — Ред.) бесчеловечными усилиями вкладывают сотни и тысячи людей в землю и двигаются южнее Бахмута. В то же время, они пытаются двигаться с севера на Бахмут через Соледар с задачей перерезать дорогу Бахмут-Константиновка, — говорит Алексей Арестович.

Таким образом, оккупанты пытаются зажать Бахмут и отрезать его от основных транспортных путей.

Арестович говорит, что враг концентрирует на этом направлении больше пехоты, из-за чего ежедневно осуществляется от восьми до десяти пехотных атак.