Намагаються виправдати війну: Арестович пояснив, чому ворог накопичив найбільші сили на Донбасі

Грудень, 03 в 23:19

Президент РФ Володимир Путін докладає найбільше зусиль на Донбасі, щоб хоч якось виправдати повномасштабне вторгнення в Україну в очах росіян.

Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі з російським політиком Марком Фейгіним.

– Найбільш яскраві події в Донецькій та Луганській областях. Я можу пояснити чому: якщо Путін, згідно з його планом, якщо виб’є нас з Луганську та Донецьку, то в нього буде як виправдати цю війну, – повідомив він.

За словами Арестовича, таким чином російський президент зможе виправдатись, ніби в його плани входив захист так званих ДНР, ЛНР та окупованого Криму. Водночас напади РФ на Київ, Харківську, Херсонську та інші області очільник Кремля зможе пояснити необхідністю скувати українських військових.

Зараз дивляться

– А якщо він не зуміє це зробити, то йому просто не буде як пояснити це росіянам, – вважає він.

Радник Офісу президента додав, найскладнішим напрямком для ЗСУ наразі залишається Бахмутскьий.

– Вони (росіяни, – Ред.) нелюдськими зусиллями вкладають сотні та тисячі людей в землю та рухаються південніше Бахмуту. Водночас вони намагаються рухатись з півночі на Бахмут через Соледар із завданням перерізати дорогу Бахмут-Константинівка, – каже Олексій Арестович.

Таким чином окупанти намагаються затиснути Бахмут та відрізати його від основних транспортних шляхів.

Арестович каже, що ворог концентрує на цьому напрямку найбільше піхоти, через що щоденно здійснюється від восьми до десяти піхотних атак.