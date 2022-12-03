Бахмут сейчас – центр конфронтации в войне: военный эксперт о ситуации на фронте

Декабрь, 03 в 18:49

Австрийский военный эксперт Том Купер в новом обзоре анализирует события на поле боя за последние два дня. Он отмечает, что в России считают, что Украина готовит новое наступление из района Купянска на Сватово и Старобельск.

— По словам украинцев, в последнее время россияне перебросили в этот район один батальон ВДВ, а также четыре батальона и две танковые роты 18-й мотострелковой дивизии, а затем 5–9 артиллерийских дивизионов.

Поэтому украинская артиллерия ведет мощные обстрелы многочисленных объектов в районе Сватово, фактически с севера через центр к югу от города.

Кроме того, кто-то взорвал российский состав в районе Брянска, поджег около 50 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. Купер считает, что это отсрочит любое возможное российское наступление или на время сделает их оборонные операции проблематичными.

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— ВСУ все еще продвигается на восток в этом районе: вернули поселок Ягодное, разгромили там много россиян и таким образом, вероятно, дошли до села Орлянское. Поэтому Суровикин не может не отреагировать развертыванием подкреплений, чтобы остановить это продвижение, пишет Купер.

Он указывает, что Бахмут сейчас – центр конфронтации в войне. В ответ на массовое усиление россиянами своих сил в этом районе ВСУ уже передислоцировали или находятся в процессе передислокации не менее шести бригад.

Но центром боевых действий в этом районе последние двое суток был район от Курдюмовки до Новоселовки, к югу от Бахмута.

Он добавляет, что цель России на этом отрезке территории выглядит как “типичная путинская”: достичь “границы” Луганской области в этой части Украины. У ВСУ есть собственное мнение относительно подобных идей, и поэтому, похоже, они постоянно наносят россиянам фланговые контратаки. Купер пишет, что хотя локальные российские атаки происходят днем, самые важные бои, идут ночью.

Купер подытоживает, что пока нет никаких весомых признаков какого-либо большого контрнаступления Украины — ни в районе, Родов, ни на Кинбурнском полуострове, ни в районе Олешек.

Источник: Tom Cooper