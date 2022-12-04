Есть ли опасность для Украины: в ВСУ оценили, что может означать визит Шойгу в Беларусь
Представитель командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин рассказал, зачем министр обороны РФ Сергей Шойгу встречался в Минске с белорусским министром обороны Виктором Хрениным и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и является ли это признаком новой опасности для Украины.
– Я надеюсь, что данный визит больше демонстративный. Пока у нас нет данных о создании ударных групп. Но это продемонстрировало то, что Беларусь готова поставлять средства защиты, медицинское оборудование для совместной группировки региональных войск, – рассказал Силкин 4 декабря в эфире национального телемарафона.
Он добавил, что в будущем, вероятно, будут общие учения этой группировки, создадут общие пункты управления.
– Например, в настоящее время уже идет создание Южного оперативного командования для так называемого “сдерживания наступления со стороны Украины”… У нас есть четкие подтверждения, что белорусские аэродромы используют для базирования БПЛА как разведывательного, так и ударного типа, – сказал Силкин.
Кроме того, ВСУ зафиксировали факты того, что на территорию нижегородской области РФ перемещены бомбардировщики-носители кинжалов.
– Кроме того, сейчас идет развертывание средств ПВО, комплексов С-300, С-400 на территории Беларуси. Мы не исключаем, что они будут использоваться для нанесения ракетных ударов по Украине. В частности – по Волынскому и Полесскому районам, – сообщил он.