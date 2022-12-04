Грудень, 04 в 14:18

Речник командувача Об’єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін розповів, навіщо міністр оборони РФ Сергій Шойгу зустрічався у Мінську з білоруським міністром оборони Віктором Хреніним та самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком та чи є це ознакою нової небезпеки для України.

– Я сподіваюсь, що цей візит є більше демонстративним. Поки що ми не маємо даних про створення ударних груп. Але це продемонструвало те, що Білорусь готова постачати засоби захисту, медичне обладнання для спільного угруповання регіональних військ, – розповів Силкін 4 грудня в ефірі національного телемарафону.

Він додав, що в майбутньому, вірогідно, буде спільне навчання цього угруповання, створені загальні пункти керування.

– Наприклад, нині вже йде створення Південного оперативного командування для “стримування наступу з боку України”… Ми маємо чіткі підтвердження, що білоруські аеродроми використовують для базування БПЛА як розвідувального, так і ударного типу, – сказав Силкін.

Крім того, ЗСУ зафіксували факти того, що на територію Нижньогородської області РФ переміщені бомбардувальники-носії Кинджалів.

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