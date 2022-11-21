Белорусские ракеты С-300 нужны РФ не для массированной атаки – Игнат

Ноябрь, 21 в 16:05

Ракеты к ЗРК С-300, которые РФ завозит с территории Беларуси, она не может использовать для массированных атак по территории Украины, поскольку у них очень низкая точность, а последние массированные обстрелы свидетельствуют о том, что она прицельно стреляет именно по критической инфраструктуре.

Об этом заявил в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– Мы знаем, что делает РФ с ракетами С-300. Она предназначена для поражения воздушных целей, то есть и самолетов, и вертолетов. Россияне имеют большой спектр подобного вооружения. Этими ЗРК она насытила оккупированную территорию, и решила применять их против Украины сначала одиночными моментами, а потом уже массово по прифронтовым городам, – объяснил он.

По его словам, ракеты С-300 россияне запускают с больших расстояний по Харьковщине, Николаевщине, Днепру.

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– Если бы это было 30-40 км, можно было бы рассчитывать на какую-то точность, если это больше 100 км – точности никакой, и поэтому, собственно, они летят по мирной инфраструктуре, – добавил Игнат.

А для массированных обстрелов, как объяснил военный, Россия использует Калибры или Искандеры, которыми она бьет по критической инфраструктуре, начиная с 10 октября.

На днях Daily Mail со ссылкой на собственные источники сообщила, что РФ тайно перевезла из Беларуси около 100 ракет С-300 и С-400, что может свидетельствовать о готовящейся новой масштабной атаке против Украины.