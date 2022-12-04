Больницы переполнены. На Донбассе оккупанты продолжают нести потери

Декабрь, 04 в 19:39

Россия продолжает нести потери на Донецком и Луганском направлениях. Известно, что лечебные учреждения Донецка переполнены ранеными военнослужащими противника.

Об этом сообщил Генеральный штаб.

Отмечается, что плановые операции гражданским пациентам перенесли на неопределенный срок, новых раненых не принимают.

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В Новопсковское территориальное медицинское объединение временно оккупированной территории Луганской области за последние дни доставлено до 300 раненых российских оккупантов.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что президент РФ Владимир Путин прилагает больше усилий на Донбассе, чтобы хоть как-то оправдать полномасштабное вторжение в Украину в глазах россиян.

Фото: ГУР Минобороны Украины