Лікарні переповнені. На Донбасі окупанти продовжують зазнавати втрат

Грудень, 04 в 19:39

Росія продовжує зазнавати втрат на Донецькому та Луганському напрямках. Відомо, що лікувальні заклади Донецька переповнені пораненими військовослужбовцями противника.

Про це повідомив Генеральний штаб.

Зазначається, що планові операції цивільним пацієнтам перенесли на невизначений термін, нових поранених не приймають.

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В Новопсковське територіальне медичне об’єднання тимчасово зайнятої території Луганської області за останні дні доставлено до 300 поранених російських окупантів.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що президент РФ Володимир Путін докладає найбільше зусиль на Донбасі, щоб хоч якось виправдати повномасштабне вторгнення в Україну в очах росіян.

Фото: ГУР Міноборони України