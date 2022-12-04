Лише після спецтрибуналу над воєнним злочинцями РФ: Подоляк про гарантії безпеки для світу
Фото: Офіс президента
Гарантії безпеки для цивілізованого світу стануть можливі лише після спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк написав на своїй сторінці у Twitter.
– Цивілізованому світу потрібні “гарантії безпеки” від варварських намірів постпутінської РФ. Вони стануть можливі лише після спецтрибуналу, засудження авторів війни та воєнних злочинців, накладення репарацій, а також після кривавого з’ясування в ru-елітах: “Хто ж винен?” – зазначив Подоляк.
Нагадаємо, що високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель пояснив, як Євросоюз допомагатиме покарати Росію за воєнні злочини.
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