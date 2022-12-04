Лише після спецтрибуналу над воєнним злочинцями РФ: Подоляк про гарантії безпеки для світу

Грудень, 04 в 17:59

Гарантії безпеки для цивілізованого світу стануть можливі лише після спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк написав на своїй сторінці у Twitter.

– Цивілізованому світу потрібні “гарантії безпеки” від варварських намірів постпутінської РФ. Вони стануть можливі лише після спецтрибуналу, засудження авторів війни та воєнних злочинців, накладення репарацій, а також після кривавого з’ясування в ru-елітах: “Хто ж винен?” – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, що високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель пояснив, як Євросоюз допомагатиме покарати Росію за воєнні злочини.