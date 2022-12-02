Декабрь, 02 в 17:50

Ужасающие зверства и военные преступления, совершенные РФ во время полномасштабной войны против Украины, не могут остаться безнаказанными. Евросоюз поможет привлечь преступников к ответственности.

Об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

– ЕС сотрудничает с Украиной и международными партнерами, чтобы обеспечить ответственность за преступления, совершенные во время войны России против Украины, – отметил он.

По словам Борреля, у этого сотрудничества есть три направления:

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1. Евросоюз поддерживает центральную роль Международного уголовного суда в расследовании военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российскими оккупантами.

– Видевшие ужасы Бучи и других мест знают, что это самые тяжкие и черные преступления, — подчеркнул Боррель.

2. ЕС оказывает поддержку Офису генпрокурора Украины по сбору доказательств и обучению следователей.

3. Официальный Брюссель готов поддержать усилия Киева в обеспечении ответственности РФ за преступление агрессии.

– Президент Зеленский призвал к созданию специального трибунала по делу об агрессии. Крайне важно, чтобы виновные понесли ответственность и победила справедливость, — уточнил Боррель.

Он заверил, что Евросоюз вместе с Украиной и международными партнерами будет работать “над поддержкой создания трибунала для расследования и судебного преследования преступления агрессии”. Боррель объяснил, что суд должен иметь широчайшую поддержку членов ООН.

Главный дипломат Евросоюза планирует вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен представить предложения на этот счет государствам-членам ЕС.

Кроме того, Боррель отметил, что Россия должна заплатить за послевоенное восстановление Украины. Страны-члены ЕС заморозили около €19 млрд активов, принадлежащих российским олигархам и другим лицам из окружения Кремля. Кроме того, заблокировано около €300 млрд резервов российского Центрального банка.

– Хотя заморожено и заблокировано не означает конфисковано, мы будем исследовать правовые пути, чтобы убедиться, что РФ заплатит за восстановление Украины, — подытожил Боррель.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о документировании почти 50 тыс. преступлений, совершенных в результате российской агрессии против нашего государства. Он уточнил, что Киев уделяет особое внимание созданию трибунала по поводу преступления агрессии РФ, который дополнит потенциал Международного уголовного суда.

В конце октября генпрокурор Андрей Костин заявлял, что создание специального трибунала против РФ предварительно поддерживают от 10 до 16 стран.

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Источник: Европейская служба внешних дел