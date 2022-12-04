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Факты / Україна

На Херсонщине оккупанты заставляют пенсионеров получать паспорта и гражданство РФ — Генштаб

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Пенсіонерка
Фото: Depositphotos

Российские военные усугубляют террор на оккупированных территориях Херсонской области, а именно ограничивают права и свободы гражданских граждан.

— Так, во временно занятом Скадовском районе работники почты прекратили доставку выплат пенсионерам. В отделениях для получения пенсий захватчики заставляют пожилых людей писать заявления и получать паспорта и гражданство РФ, — сообщает Генштаб.

Кроме того, под видом проведения мероприятий по борьбе с диверсионными разведывательными группами, оккупанты установили блокпост на реке Чайка и запретили проход для частных лодок.

Ранее сообщалось, что российские военные, их семьи и местные коллаборанты захватили более 180 гражданских домов в оккупированном Скадовске Херсонской области.

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Источник: Генштаб ВСУ
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