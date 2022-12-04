На Херсонщине оккупанты заставляют пенсионеров получать паспорта и гражданство РФ — Генштаб
Фото: Depositphotos
Российские военные усугубляют террор на оккупированных территориях Херсонской области, а именно ограничивают права и свободы гражданских граждан.
— Так, во временно занятом Скадовском районе работники почты прекратили доставку выплат пенсионерам. В отделениях для получения пенсий захватчики заставляют пожилых людей писать заявления и получать паспорта и гражданство РФ, — сообщает Генштаб.
Кроме того, под видом проведения мероприятий по борьбе с диверсионными разведывательными группами, оккупанты установили блокпост на реке Чайка и запретили проход для частных лодок.
Ранее сообщалось, что российские военные, их семьи и местные коллаборанты захватили более 180 гражданских домов в оккупированном Скадовске Херсонской области.
Сейчас смотрят