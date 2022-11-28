Заселяются по 55 человек. В Скадовске оккупанты массово захватывают дома местных

Ноябрь, 28 в 17:06

Российские военные, их семьи и местные коллаборанты захватили более 180 гражданских домов в оккупированном Скадовске Херсонской области.

Об этом сообщает Скадовский городской совет.

Власти информируют, что больше всего домов было занято именно в городе. Также оккупанты заселились в дома Скадовской общины за пределами города.

Сейчас смотрят

— В большинстве случаев в свободное жилье вселились военные РФ, но есть случаи заселения переселенцами или жителями с территории РФ. Хотя ясно, что во всех случаях преступление совершено при непосредственном участии захватнической армии военных РФ, — говорится в сообщении.

Были зафиксированы 133 случая, когда в дома заселились именно военные РФ. В семи случаях дома были захвачены семьями оккупантов. Кроме того, были случаи, когда в дома заселялись переселенцы или коллаборанты из Москвы.

— В основном заявители отмечали, что в их жилье заселено от 2 до 25 человек. Чаще это военные РФ, которые селятся в дома группами. Известно о заселении домовладения 55 военными РФ. Однако есть и случаи занятия домов группами людей по 2-4 человека, — добавили в городском совете.

Фото: ГУР