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Факти / Україна

На Херсонщині окупанти примушують пенсіонерів отримувати паспорти і громадянство РФ – Генштаб

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Пенсіонерка
Фото: Depositphotos

Російські військові посилюють терор на окупованих територіях Херсонської області, а саме обмежують права і свободи цивільних громадян.

– Так, в тимчасово зайнятому Скадовському районі працівники пошти припинили доставку виплат пенсіонерам. У відділеннях пошти для отримання пенсій загарбники примушують літніх людей писати заяви та отримувати паспорти і громадянство РФ, – повідомляє Генштаб.

Крім того, під виглядом проведення заходів боротьби з диверсійними розвідувальними групами, окупанти встановили блокпост на річці Чайка та заборонили прохід для приватних човнів.

Раніше повідомлялось, що російські військові, їх родини та місцеві колаборанти захопили понад 180 цивільних будинків в окупованому Скадовську Херсонської області.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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