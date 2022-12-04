На Херсонщині окупанти примушують пенсіонерів отримувати паспорти і громадянство РФ – Генштаб

Грудень, 04 в 18:56

Російські військові посилюють терор на окупованих територіях Херсонської області, а саме обмежують права і свободи цивільних громадян.

– Так, в тимчасово зайнятому Скадовському районі працівники пошти припинили доставку виплат пенсіонерам. У відділеннях пошти для отримання пенсій загарбники примушують літніх людей писати заяви та отримувати паспорти і громадянство РФ, – повідомляє Генштаб.

Крім того, під виглядом проведення заходів боротьби з диверсійними розвідувальними групами, окупанти встановили блокпост на річці Чайка та заборонили прохід для приватних човнів.

Раніше повідомлялось, що російські військові, їх родини та місцеві колаборанти захопили понад 180 цивільних будинків в окупованому Скадовську Херсонської області.