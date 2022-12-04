Декабрь, 04 в 11:55

В Киеве ситуация с электроснабжением постепенно стабилизируется. Уже скоро столица сможет вернуться к плановым отключениям света.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал заместитель председателя Киевской городской военной администрации Петр Пантелеев.

– Сегодня ночью вообще никаких отключений не было. Сейчас понемногу отключают поочередно, но уже небольшие объемы — до 25% города. Это связано с определенным прогрессом стабилизации ситуации, а также более низким потреблением электроэнергии в выходные по сравнению с показателями в будние дни, — сказал он.

Пантелеев подчеркнул, что полноценное восстановление поврежденной после обстрелов инфраструктуры требует много времени.

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Однако он уверен, что Киев вернется к почасовым графикам отключения света уже совсем скоро.

– Точно спрогнозировать дату перехода на плановые отключения очень трудно, но такая тенденция есть. Ожидаем, что достаточно скоро сможем перейти на почасовые графики отключения, – сказал Пантелеев.

Отметим, что сегодня, 4 декабря, в Киеве и области продолжаются экстренные отключения электроэнергии.