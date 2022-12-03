В ДТЭК анонсировали возможные отключения объектов критической инфраструктуры в определенное время суток

Для соблюдения социальной справедливости прорабатывается целесообразность отключения электричества в определенные часы на объектах критической инфраструктуры.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире национального телемарафона.

– Возможно, не все объекты критической инфраструктуры должны работать до 21:00 или до 22:00, и их можно после 18:00 отключать, когда заканчивается рабочий день. Это тоже прорабатываем с местными властями, чтобы обеспечить социальную справедливость, – объяснил он.

Местные власти, по его словам, идут навстречу в этих вопросах, поскольку это в интересах всех.

Сахарук также добавил, что основным условием перехода на плановые отключения света, является увеличение мощности в энергосистеме.

– Для этого нужно запустить ряд блоков, которые были остановлены или повреждены после атак в минувший вторник. Частично блоки вошли в работу, частично еще нет, – отметил представитель ДТЭК.

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