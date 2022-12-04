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Факти / Україна

Ситуація стабілізується: в КМВА пояснили, коли Київ повернеться до графіків відключень світла

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Ситуація стабілізується: в КМВА пояснили, коли Київ повернеться до графіків відключень світла
Фото: Pixabay

У Києві ситуація з електропостачанням поступово стабілізується. Вже скоро столиця зможе повернутися до планових відключень світла.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник голови Київської міської військової адміністрації Петро Пантелеєв.

– Сьогодні вночі взагалі ніяких відключень не було. Зараз потроху почергово відключають, але вже невеликі обсяги – до 25% міста. Це пов’язано з певним прогресом стабілізації ситуації, а також нижчим споживанням електроенергії у вихідні, порівняно з показниками в будні дні, – сказав він.

Пантелеєв наголосив, що повноцінне відновлення пошкодженої після обстрілів інфраструктури потребує чимало часу.

Зараз дивляться

Проте він впевнений, що Київ повернеться до погодинних графіків відключення світла вже зовсім скоро.

– Точно спрогнозувати дату переходу на планові відключення дуже важко, але така тенденція є. Очікуємо, що достатньо скоро зможемо перейти на погодинні графіки відключення, – сказав Пантелеєв.

Зазначимо, що сьогодні, 4 грудня, у Києві та області тривають екстрені відключення електроенергії.

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