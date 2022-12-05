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Факты / Україна

Из-за обстрелов РФ возможны масштабные отключения света, инфраструктура пострадала – Вилкул

Анастасия Гевко, редактор ленты
ракета
Фото: Depositphotos

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в энергетической инфраструктуре Украины есть разрушение из-за ракетных обстрелов Российской Федерации.

Он предупредил, что по стране возможны новые масштабные отключения.

– Шахтеры из шахт и люди из метро – выведены. Заряжайте павербанки, делайте запасы воды, руководители предприятий всех форм собственности – отпустите людей домой. Работают все Пункты несокрушимости, – написал он.

Напомним, по всей территории Украины, кроме АР Крым, звучала воздушная тревога. Взрывы фиксировали в Киевской области, в Запорожской области, Одессе и области, Тернопольской области. Часть ракет сбила ПВО. В Молдове сообщают о падении ракеты на их территории.

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