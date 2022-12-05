Грудень, 05 в 16:19

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що в енергетичній інфраструктурі України є руйнування через ракетний обстріл Російської Федерації.

Він попередив, що по країні можливі нові масштабні відключення.

– Шахтарі з шахт і люди з метро – виведені. Заряджайте повербанки, робіть запаси води, керівники підприємств усіх форм власності – відпустіть людей додому. Працюють всі Пункти незламності, – написав він.

Нагадаємо, по всій території України, крім АР Крим, звучала повітряна тривога. Вибухи фіксували на Київщині, в Запорізькій області, Одесі та області, Тернопільській області. Частину ракет збила ППО. У Молдові повідомляють про падіння ракети на їхній території.