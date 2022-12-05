Декабрь, 05 в 15:58

В Украине в результате временного обесточивания задерживаются в пути несколько пассажирских поездов.

Об этом сообщили в компании Укрзализныця. Речь идет о поездах:

№712 Киев – Краматорск (задержка на 1 ч 40 мин);

№749 Киев – Ужгород (задержка на 36 мин).

Ранее сегодня в УЗ также сообщали о задержке поезда №111 Киев – Изюм на 1 ч 33 мин, однако в обновлении компании этого рейса уже нет.

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В компании уточнили, что в целом по Украине поезда продолжают движение: по состоянию на 15:30 большинство рейсов курсируют по графику. В то же время подготовлены резервные локомотивы.

Посадка и высадка пассажиров в условиях воздушной тревоги проводится через подземные переходы.

В УЗ напомнили, что пассажиры, которые пропустят рейс из-за тревоги и остановки общественного транспорта, могут сесть на следующий рейс в том же направлении без замены билета.

Пункты несокрушимости на вокзалах готовы в случае необходимости принять и обогреть пассажиров.

Как известно, 5 декабря страна-агрессор РФ начала новую массированную ракетную атаку на Украину. Сообщается о взрывах в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой, Киевской и Тернопольской областях.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия запускает ракеты по Украине из Каспийского и Черного морей, как со стратегической авиации, так и с кораблей.