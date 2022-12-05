Почему Бахмут так важен для РФ и какая там ситуация: мнение Черника

Декабрь, 05 в 11:34

Россия хочет отодвинуть подразделения ВСУ от Бахмута, который находится всего в 40 км от Дебальцево – важного для оккупантов железнодорожного узла, куда достают наши HIMARS. Так военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона очертил важность взятия этого города для страны-агрессора.

– Бахмут – самая горячая точка по всей линии разграничения. Почему он так важен для россиян? Первый момент – чисто политический. Эта война началась с признания РФ псевдореспублик, им нужно двигаться вперед, выходить на административные линии Донецкой и Луганской областей. Момент второй – россияне потерпели очень серьезные поражения, я имею в виду Харьковскую и Херсонскую операции. Им нужно показывать хоть какую-то динамику успеха, потому что дальше для них все будет только хуже, – подчеркнул эксперт.

Также, по его мнению, здесь еще есть логистический момент, связанный с железнодорожным узлом Дебальцево, до которого от Бахмута всего 40 км.

– Такая установка, как HIMARS, работает высокоточными боеприпасами до 84 км. То есть, им нужно отодвинуть наши артиллерийские позиции, пока, на мой взгляд, неуспешно. Но это самая жестокая мясорубка с начала этой войны, – считает Черник.

Прогнозируя дальнейшую ситуацию под Бахмутом, он подчеркнул, что она пока вряд ли изменится, потому что у РФ достаточно большие человеческие ресурсы, которые она не жалеет, поэтому считает, что будет тяжело, но мы выдержим.