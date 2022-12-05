Для Росії далі буде гірше! Черник пояснив, чому Бахмут такий важливий для ворога

Грудень, 05 в 11:34

Росія хоче відсунути підрозділи ЗСУ від Бахмута, що розташований лише за 40 км від Дебальцевого – важливого для окупантів залізничного вузла, куди дістають наші HIMARS. Так військовий експерт Петро Черник в ефірі телемарафону окреслив важливість взяття цього міста для країни-агресора.

– Бахмут – найгарячіша точка по всій лінії розмежування. Чому він такий важливий для росіян? Перший момент – суто політичний. Ця війна почалася з визнання РФ псевдореспублік, їм треба рухатися вперед, виходити на адміністративні лінії Донецької та Луганської областей. Момент другий – росіяни зазнали дуже серйозних поразок, я маю на увазі Харківську та Херсонську операції. Їм треба показувати хоч якусь динаміку успіху, бо далі для них все буде лише гірше, – наголосив експерт.

Також, на його думку, тут є ще логістичний момент, появ’язаний із залізничним вузлом Дебальцеве, до якого від Бахмута всього 40 км.

– Така установка, як HIMARS, працює високоточними боєприпасами до 84 км. Тобто їм треба відсунути наші артилерійські позиції, поки що, на мій погляд, неуспішно. Але це найжорстокіша м’ясорубка з початку цієї війни, – вважає Черник.

Прогнозуючи подальшу ситуацію під Бахмутом, він наголосив, що вона поки що навряд чи зміниться, бо у РФ доволі великі людські ресурси, яких вона не шкодує, тому вважає, що буде важко, але ми витримаємо.