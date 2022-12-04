На Бахмутском направлении ежедневно погибают до 100 россиян — Череватый

Декабрь, 04 в 18:59

На Бахмутском направлении каждый день российские захватчики теряют до 100 солдат, ориентировочное такое же количество получает ранения.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона Единые новости.

– Можно примерно сказать по динамике, округлить. От 50 до 100 человек могут потерять только на Бахмутском направлении. Это только убитыми, примерно столько же ранеными в зависимости от суток, – поделился он.

Череватый отмечает, что ситуация на Бахмутском направлении остается напряженной, однако контролируемой. По его словам, РФ вынуждена постоянно осуществлять ротацию из-за больших потерь в личном составе, а оккупанты пытаются поменять тактику боя.

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В частности, наемники частной военной компании Вагнера формируют небольшие группы, чтобы проникнуть на украинские позиции.

Череватый убежден, что российским военным не удастся окружить Бахмут — воины ВСУ держат оборону и успешно отбивают атаки врага.