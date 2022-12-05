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Факты / Україна

Ракетной атакой РФ отметила годовщину подписания Будапештского меморандума – Зеленский

Валентина Чорна, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Сегодняшней массированной ракетной атакой Россия отметила годовщину подписания Будапештского меморандума.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 5 декабря.

— Сегодняшней ракетной атакой Россия отметила очередную годовщину подписания Будапештского меморандума. Документа, чья судьба дает ответы на многие и сегодняшние вопросы о России. Что-то просто подписать с этими террористами – мира не будет. Что-то просто согласовать с ними – точно нарушат. Отдать России хотя бы что-нибудь из элементов безопасности других означает новую войну, — сказал он.

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Глава государства отметил, что только демонтаж российских террористических возможностей, освобождение всей нашей земли и привлечение убийц к ответственности может привести к миру.

Также Зеленский сообщил, что сегодня была подписана декларация с Черногорией о поддержке евроатлантического курса Украины.

— Шаг за шагом пройдем этот путь – склоним евроатлантическое большинство в пользу Украины. И не просто на словах, а в решениях. В решениях поддержать наше присоединение к коллективной системе безопасности, — подчеркнул президент.

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