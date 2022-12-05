Декабрь, 05 в 18:58

На сегодня волонтеры являются самой мощной частью гражданского общества Украины. Они оказывают значительную помощь во время развязанной РФ войны. И для награждения волонтеров в Украине основали особую награду.

Об этом заявил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский по случаю Международного дня волонтера.

Он отметил, что сегодня день миллионов украинцев, которые занимаются волонтерской деятельностью и помогают защищать наше государство.

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– Всех, кто помогает защищать людей. Всех, кто отдает душу, время, деньги, чтобы Украине и украинцам удалось. Чтобы удалось победить… Сегодня волонтеры – это самая мощная часть гражданского общества Украины. Это движение, объединяющее все города и общины нашего государства и все социальные группы. И это идея, которая вовлекает в украинскую борьбу за свободу миллионы людей из разных стран мира, — подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что волонтерское движение в Украине активно развивалось еще со времен Революции Достоинства. И сегодня существует много известных волонтерских организаций, названия которых слышал каждый украинец.

Он перечислил ряд таких организаций, в частности Veteran Hub, Армия SOS, Аэроразведка, KSE Foundation, Госпитальеры, фонд Повернись живим, Фонд Сергея Притулы, Razom for Ukraine и многие другие.

Глава государства напомнил об инициативе United24, в рамках которой страны мира помогают Украине закупить машины скорой помощи или морские дроны. Стали волонтерами и мировые звезды: они как амбассадоры “направляют силу мира для Украины”.

Поблагодарил Зеленский и такие организации, как Зоопатруль и UAnimals, которые занимаются спасением животных.

Зеленский уточнил, что волонтерское движение охватывает тысячи структур, десятки тысяч неравнодушных людей, а также “миллионы тех, кто приобщается”.

– Это день тех, кто искал броники еще на Майдане и продолжил искать и доставлять все, что может понадобиться для передовой. Это день тех, кто делает маскировочные сетки… Это день простых украинцев.., помогающих восстанавливать энергетику после ударов. Возвращать нормальную жизнь на деоккупированную территорию. Это день тех, кто обеспечивает реабилитацию и протезирование. Кто оказывает психологическую помощь. Кто поддерживает переселенцев. Кто помогает освобожденным из плена. Кто печет хлеб для военных и завозит пищу туда, где опаснее всего. Это день водителей, которые помогали с эвакуацией и доставкой гуманитарки, — рассказал он, добавив, что все эти люди усиливают Украину.

Вспомнил президент и об украинском бизнесе, также помогающем армии.

Зеленский отметил, что в Украине до сих пор не было особого отличия для награждения волонтеров. И в этом году его основали. Речь идет о награде в виде сердца.

– Это сердце. Золотое сердце для простых людей, защищающих всех нас. В этом году мы начинаем награждение таким отличием. Тех, кто действительно заслуживает. Тех, чье сердце – золотое, и именно поэтому они – волонтеры, – проинформировал глава государства.

Зеленский уточнил, что в этом году отличие получат представители 50 волонтерских организаций, которые он перечислил во время видеообращения.

Награждение будет проходить и в дальнейшем: ежегодно будут отмечены волонтерские проекты, организации и граждане.

Зеленский поблагодарил всех, кто занимается волонтерской деятельностью и помогает в обороне Украины.