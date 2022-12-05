Грудень, 05 в 21:15

Сьогоднішньою масованою ракетною атакою Росія відзначила річницю підписання Будапештського меморандуму.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 5 грудня.

– Сьогоднішньою ракетною атакою Росія відзначила чергову річницю підписання Будапештського меморандуму. Документа, чия доля дає відповіді на багато й сьогоднішніх запитань про Росію. Щось просто підписати з цими терористами – миру не буде. Щось просто погодити з ними – точно порушать. Віддати Росії хоча б щось з елементів безпеки інших означає нову війну, – сказав він.

Зараз дивляться

Глава держави наголосив на тому, що тільки демонтаж російських терористичних можливостей, звільнення всієї нашої землі й притягнення вбивць до відповідальності може привести до миру.

Також Зеленський повідомив, що сьогодні була підписана декларація з Чорногорією про підтримку євроатлантичного курсу України.

– Крок за кроком пройдемо цей шлях – схилимо євроатлантичну більшість на користь України. І не просто на словах, а в рішеннях. У рішеннях підтримати наше приєднання до колективної системи безпеки, – наголосив президент.