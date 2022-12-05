Ракетный обстрел РФ: Шмыгаль назвал области, где были попадания в энергообъекты страны
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщает, что в результате террористических обстрелов Российской Федерации были попадания в энергообъекты в трех областях Украины.
Он уточнил, что энергетическая система страны работает и остается целостной.
– Были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях. В некоторых регионах вынужденно были применены экстренные отключения для сбалансирования системы и избежания аварий. Спасатели уже работают над ликвидацией последствий атаки, чтобы вернуть свет в каждый дом, – рассказал премьер у себя в соцсетях.
Шмыгаль обратил внимание на то, что свой очередной массированный ракетный удар Россия нанесла в годовщину подписания Будапештского меморандума.
– Демонстрируют миру, какой из них “надежный” гарант безопасности. Так что полагаемся на Вооруженные силы Украины и наших спасателей. Верим в победу и справедливое возмездие для российских террористов. Слава Украине! – написал он.